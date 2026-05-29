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Futsal

Kazenski streli Vrhničane okronali za nove stare državne prvake

Vrhnika, 29. 05. 2026 20.54 pred 27 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
STA
Siliko Vrhnika - Dobovec

Nogometaši Silika Vrhnike so zmagovalci letošnje sezone 1. slovenske futsal lige Arhides. Vrhničani so na odločilni, peti tekmi finalne serije pred domačimi navijači po izvajanju kazenskih strelov premagali Dobovec s 6:5 (2:0, 2:2) in v ponovitvi lanskega finala ubranili naslov.

Obe ekipi sta v finalni seriji dobili svoji tekmi pred domačimi gledalci. Vrhnika je slavila s 7:5 in 4:1, Dobovec pa s 7:4 in 2:1, tako da je o letošnjem odločala peta tekma na Vrhniki. Na vseh dosedanjih štirih tekmah so gledalci videli dober nogomet, na tretjem medsebojnem obračunu pa je na Vrhniki celo prišlo do pretepa obeh navijaških skupin.

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Siliko Vrhnika je osvojila svoj drugi naslov državnih prvakov, Dobovčani ostajajo pri sedmih naslovih. Najuspešnejša ekipa je z desetimi lovorikami Litija.

Tudi tokrat je bil v Vrhniki izjemno izenačen in trden obračun, v katerem je ob koncu zavrela tudi kri, odločale pa so malenkosti. Ekipi sta bili po polčasu izenačeni, o končnem zmagovalcu 31. sezone 1. SFL so odločale šele kazenski udarci.

Domači so hitro povedli, že po dobri minuti igre je gostujočo obrambo preigral Jakob Rems in Siliko popeljal v vodstvo. Obe ekipi sta si v prvem delu pripravljali priložnosti, nekaj dela sta imela oba vratarja.

Nekoliko bližje golu so bili varovanci Mileta Simeunoviča, ki so ob koncu polčasa tudi povišali prednost. Po šestih akumuliranih prekrških Dobovca je 10-metrovko uspešno za 2:0 izvedel Gašper Trdin.

Siliko Vrhnika - Dobovec
Siliko Vrhnika - Dobovec
FOTO: NZS.si

V drugem polčasu so več napadalnejše želje pokazali gostje, ki so po slabih dveh minutah nadaljevanja tudi znižali. Strelec je bil Adrijan Trstenjak, ki je s tem dosegel še šesti gol v tej finalni seriji.

Varovanci trenerja Roka Mordeja niso popuščali in le dobre tri minute kasneje izenačili. Po strelu in obrambi domačega vratarja Nejca Berzelaka se je pred domačim golom najbolje znašel Trstenjak in s svojim drugim današnjim golom zadel za 2:2.

V 29. minuti je bilo znova vroče pred vrati Silika, ko so domači v zadnjem hipu posredovali po poskusu Tilna Rajterja. Sledil je hladen tuš za Vrhničane, saj je bil po drugem rumenem kartonu izključen Jure Suban. Dobovec je imel dve minuti igralca več na igrišču in domače stisnil pred svoj gol, a so slednji to preživeli.

Siliko Vrhnika - Dobovec
Siliko Vrhnika - Dobovec
FOTO: Siliko Vrhnika

Zatem se je tekma razživela, obe ekipi sta zapravili nekaj nevarnejših priložnosti. Vrhničane je rešila tudi vratnica, ki jo je dobrih šest minut pred koncev stresel Domen Kokol. Zvrstilo se je nekaj lepih priložnosti Silika, a ostale neizkoriščene, nekajkrat je bil junak tudi gostujoči vratar Marko Peček.

V zadnji minuti je bil pri Dobovcu izključen tudi Rajter, tako da so zadnjih dobrih 40 sekund Vrhničani odigrali z igralcem več. V tem času je zavrelo tudi nekaj vroče krvi med ekipama, sledila sta še dva rdeča kartona, a se do konca rednega dela izid ni več spreminjal.

Siliko Vrhnika - Dobovec
Siliko Vrhnika - Dobovec
FOTO: NZS.si

Odločale so šestmetrovke, v katerih so Dobovčani zgrešili dvakrat, Vrhničani pa enkrat. Odločilni strel za domače je unovčil Alan Muratagić.

futsal siliko dobovec

Dobovec izsilil odločilno peto tekmo

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