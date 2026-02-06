Sklepno dejanje evropskega prvenstva v Stožicah praktično razprodano

V soboto bo najprej ob 16. uri tekma za tretje mesto, na kateri se bosta merili Francija in Hrvaška, ob 19.30 pa bo še finale s Španijo, rekorderko s sedmimi evropskimi naslovi, in Portugalsko, ki je zmagala na zadnjih dveh EP. Z Nogometne zveze sporočajo, da se bo dvorana odprla ob 14.30, in obiskovalce prosijo, da se na prizorišče odpravijo pravočasno. Med obema tekmama bodo poskrbeli tudi za zabavni program.