Sklepno dejanje evropskega prvenstva v Stožicah praktično razprodano

V soboto bo najprej ob 16. uri tekma za tretje mesto, na kateri se bosta merili Francija in Hrvaška, ob 19.30 pa bo še finale s Španijo, rekorderko s sedmimi evropskimi naslovi, in Portugalsko, ki je zmagala na zadnjih dveh EP. Z Nogometne zveze sporočajo, da se bo dvorana odprla ob 14.30, in obiskovalce prosijo, da se na prizorišče odpravijo pravočasno. Med obema tekmama bodo poskrbeli tudi za zabavni program.
Skupno si je tekme na tem EP doslej ogledalo 75.921 ljudi. Rekord je v lasti Srbije, ko si je EP 2016 ogledalo 113.961 gledalcev, EP 2018 v Sloveniji pa je kot drugo najbolj obiskano privabilo 101.934 obiskovalcev.
