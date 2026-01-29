Slovence le še beloruska ovira loči od uvrstitve v četrtfinale

Slovenska reprezentanca se je po uvodnem porazu s Španci (1:4) hitro znašla v nehvaležnem položaju, saj si za uresničitev osnovnega cilja, preboj v četrtfinale, ni smela več privoščiti zdrsa. Prvi izziv proti Belgiji je prestala z odliko. Čeprav je v drugem polčasu trpela, je na koncu zdržala za pomembno zmago s 5:4.

Tako je pred zadnjim krogom skupine C računica jasna. Če upoštevamo, da bi Španija po vseh pričakovanjih morala premagati Belgijo, Sloveniji za napredovanje ustreza že remi proti Belorusiji, ki je zaenkrat še brez točk.

To bo šele drugo srečanje Slovenije in Belorusije v zgodovini, davnega leta 1995 je naša reprezentanca s 3:2 slavila v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Prenos drugega medsebojnega obračuna poteka na Kanalu A in VOYO, istočasno se bosta v Tivoliju merili Španija in Belgija.