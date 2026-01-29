Naslovnica
Zgodba se razvija

Slovence le še beloruska ovira loči od uvrstitve v četrtfinale

Ljubljana, 29. 01. 2026 17.15 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
Igor Osredkar in Nejc Hozjan

Slovensko futsal reprezentanco na domačem evropskem prvenstvu čaka odločilna tekma v boju za napredovanje v četrtfinale. Preboj med najboljših osem skoraj zagotovo prinaša že remi proti Belorusiji, a v slovenskem taboru so si enotni, da kalkuliranje ne pride v poštev. Prenos v živo na Kanalu A in VOYO.

Slovenska reprezentanca se je po uvodnem porazu s Španci (1:4) hitro znašla v nehvaležnem položaju, saj si za uresničitev osnovnega cilja, preboj v četrtfinale, ni smela več privoščiti zdrsa. Prvi izziv proti Belgiji je prestala z odliko. Čeprav je v drugem polčasu trpela, je na koncu zdržala za pomembno zmago s 5:4.

Preberi še Ni šlo brez črnih minut, a Slovenija še sanja četrtfinale

Tako je pred zadnjim krogom skupine C računica jasna. Če upoštevamo, da bi Španija po vseh pričakovanjih morala premagati Belgijo, Sloveniji za napredovanje ustreza že remi proti Belorusiji, ki je zaenkrat še brez točk.

To bo šele drugo srečanje Slovenije in Belorusije v zgodovini, davnega leta 1995 je naša reprezentanca s 3:2 slavila v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Prenos drugega medsebojnega obračuna poteka na Kanalu A in VOYO, istočasno se bosta v Tivoliju merili Španija in Belgija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, evropsko prvenstvo, skupina C, 3. krog:

Slovenija - Belorusija -:- (-:-)

Španija - Belgija -:- (-:-)

Proti Belorusom za izpolnitev cilja in nadaljevanje sanj

