Slovenija bo v razprodanih Stožicah skušala presenetiti mogočne Špance

Slovenska futsal reprezentanca bo nocoj začela težko pričakovano domače evropsko prvenstvo. Zadnje vtise in pričakovanja pred obračunom v polnih Stožicah je na novinarski konferenci strnil selektor Tomislav Horvat .

Španci so sedemkratni evropski prvaki in tudi tokrat veljajo za prve favorite za končni naslov. Zato v slovenskem taboru ne skrivajo, da se bodo predvsem posvečali obrambi. Horvat je poudaril, da Španija premore toliko kakovosti, da se je nanjo preprosto nemogoče pripraviti.

"Že nekaj časa sem čakal na to. Zahvalil bi se Španiji, da je dvignila futsal na to raven. S prvenstvom, ki je najboljše na svetu, in odnosom, ki ga imajo do tega športa. Vse ostale nas je prisilila, da se ji skušamo približati. Vsi se učimo od njih."

Oba selektorja, slovenski in španski, sta poudarila, da je pred njunima reprezentancama najbolj zapletena tekma na turnirju.

"Igramo proti reprezentanci, ki jo izjemno spoštujem in je domačinka, zato bo imela bučno podporo. Čaka nas zahteven obračun, ampak smo pripravljeni," je dejal Jesus Velasco, medtem ko je Horvat dodal: "Zagotovo bo to najtežja tekma za nas. Španija ima zelo malo slabosti. Pričakujem, da se bomo z energijo publike, pristopom in disciplino lahko približali dobremu rezultatu."