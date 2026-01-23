Naslovnica
Futsal

Slovenija bo v razprodanih Stožicah skušala presenetiti mogočne Špance

Ljubljana, 23. 01. 2026 16.32

Avtor:
Simon Valant
Stožice

Slovenska futsal reprezentanca bo evropsko prvenstvo odprla proti Španiji, ki velja za eno najboljših ekip na svetu. V razprodanih Stožicah bo četa Tomislava Horvata na krilih slovenskih navijačev skušala pripraviti presenečenje. Tekmo boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.15.

Slovenska futsal reprezentanca bo nocoj začela težko pričakovano domače evropsko prvenstvo. Zadnje vtise in pričakovanja pred obračunom v polnih Stožicah je na novinarski konferenci strnil selektor Tomislav Horvat.

Slovenija - Španija na Kanalu A in VOYO!
FOTO: 24ur.com

Španci so sedemkratni evropski prvaki in tudi tokrat veljajo za prve favorite za končni naslov. Zato v slovenskem taboru ne skrivajo, da se bodo predvsem posvečali obrambi. Horvat je poudaril, da Španija premore toliko kakovosti, da se je nanjo preprosto nemogoče pripraviti.

Preberi še Legendarni Simeunović o skupini, pritisku in realnih možnostih Slovenije

"Že nekaj časa sem čakal na to. Zahvalil bi se Španiji, da je dvignila futsal na to raven. S prvenstvom, ki je najboljše na svetu, in odnosom, ki ga imajo do tega športa. Vse ostale nas je prisilila, da se ji skušamo približati. Vsi se učimo od njih."

Preberi še Vrhovec: Ta reprezentanca ima izjemen miks, potreben za uspeh

Oba selektorja, slovenski in španski, sta poudarila, da je pred njunima reprezentancama najbolj zapletena tekma na turnirju.

"Igramo proti reprezentanci, ki jo izjemno spoštujem in je domačinka, zato bo imela bučno podporo. Čaka nas zahteven obračun, ampak smo pripravljeni," je dejal Jesus Velasco, medtem ko je Horvat dodal: "Zagotovo bo to najtežja tekma za nas. Španija ima zelo malo slabosti. Pričakujem, da se bomo z energijo publike, pristopom in disciplino lahko približali dobremu rezultatu."

futsal slovenija španija evropsko prvenstvo

