Slovenija na drugi tekmi premagala Srbijo

Za razliko od prve tekme, ko so Srbi hitro povedli, so danes do zgodnjega vodstva prišli gostitelji. Že v drugi minuti je po podaji Benjamina Tušarja v polno zadel Jeremy Bukovec .

Slovenska vrsta je danes igrala 326. uradno tekmo in se na njej skušala oddolžiti za nedavni poraz reprezentanci, ki je nekoliko slabše uvrščena na evropski in svetovni lestvici.

V nadaljevanju je bila igra dokaj izenačena, rahlo terensko premoč je imela Srbija, ki pa pritiska do odmora ni znala spremeniti v izenačenje.

V drugi polčas pa je Slovenija vstopila precej bolje. Najprej je zapretil Luka Čop, a je obrambi gostov to akcijo še uspelo ustaviti, že v 23. minuti pa je Denis Kneževič zadel po podaji s kota. Le dobri dve minuti zatem je domača ekipa vodila že s 3:0, ko je protinapad po asistenci Kneževiča uspešno dokončal Čop.

Lepo prednost so Slovenci znali zadržati, si pripravili še nekaj polpriložnosti za morebitno povišanje vodstva, v obrambi pa niso popustili in so dvoboj končali brez prejetega gola.