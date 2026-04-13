Futsal

Slovenija na drugi tekmi premagala Srbijo

Laško, 13. 04. 2026 18.24 pred 15 dnevi 1 min branja 0

S.V. STA
Slovenija - Belorusija

Slovenska futsal reprezentanca je v Laškem odigrala še drugo prijateljsko tekmo s Srbijo v dveh dneh, ki sta sodili v sklop priprav na jesenski cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2028. Izbranci selektorja Tomislava Horvata so v soboto izgubili z 1:4, danes pa zmagali s 3:0.

Slovenska vrsta je danes igrala 326. uradno tekmo in se na njej skušala oddolžiti za nedavni poraz reprezentanci, ki je nekoliko slabše uvrščena na evropski in svetovni lestvici.

Za razliko od prve tekme, ko so Srbi hitro povedli, so danes do zgodnjega vodstva prišli gostitelji. Že v drugi minuti je po podaji Benjamina Tušarja v polno zadel Jeremy Bukovec.

Jeremy Bukovec
Jeremy Bukovec
FOTO: Luka Kotnik

V nadaljevanju je bila igra dokaj izenačena, rahlo terensko premoč je imela Srbija, ki pa pritiska do odmora ni znala spremeniti v izenačenje.

V drugi polčas pa je Slovenija vstopila precej bolje. Najprej je zapretil Luka Čop, a je obrambi gostov to akcijo še uspelo ustaviti, že v 23. minuti pa je Denis Kneževič zadel po podaji s kota. Le dobri dve minuti zatem je domača ekipa vodila že s 3:0, ko je protinapad po asistenci Kneževiča uspešno dokončal Čop.

Lepo prednost so Slovenci znali zadržati, si pripravili še nekaj polpriložnosti za morebitno povišanje vodstva, v obrambi pa niso popustili in so dvoboj končali brez prejetega gola.

futsal slovenija srbija

4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
