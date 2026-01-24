Fideršek: V drugem polčasu smo pokazali, da se lahko borimo s Španci

Slovenija se je v lepo polnih Stožicah, pred več kot 8000 gledalci, ki so ustvarili izjemno kuliso, hitro znašla v težavah. Po manj kot minuti igre je po prekinitvi zadel Antonio Perez, v šesti minuti pa je vodstvo Špancev povišal Miguel Mellado, ki je bil po tekmi povsem zasluženo izbran za najboljšega posameznika obračuna.
"Prehitro smo prejeli zadetke. Oni so zadeli iz tistega voleja, drugi gol pa je posledica manjše napake v obrambi. Ne smemo dovoliti lahkih zadetkov. V prvem polčasu so imeli šest strelov, dosegli so štiri zadetke. To je tudi razlog, da je bilo v prvem polčasu 4:0," je slabšo predstavo Slovenije v prvih 20 minutah povzel Matej Fideršek.
Obračun je tako odločil slab prvi polčas, ampak sledilo je veliko boljše nadaljevanje. "Vedeli smo, da bo tekma s Španci zelo težka. Nekako smo si zamislili, da bi igrali tako kot smo v drugem polčasu. Takrat smo pokazali, da se lahko borimo s Španci in to je lahko popotnica za naslednji tekmi," je dejal Fideršek, ki je dosegel edini zadetek v drugem polčasu.
Slovenijo v ponedeljek čaka dvoboj z Belgijo, ki je s kar 4:0 nekoliko presenetljivo premagala Belorusijo. Morebiten poraz z Belgijci bi že lahko bil usoden, medtem ko bi Slovenija z zmago storila velik korak k napredovanju iz skupinskega dela.
Slovenska reprezentanca bo, tako kot na uvodnem obračunu, tudi na preostalih dveh tekmah računala na dodatno podporo s tribun. "Vzdušje je bilo zelo lepo. Upam, da bo tako tudi v prihodnje. Mislim, da bomo pokazali to, kar znamo. Nič še ni izgubljeno, vedeli smo, da bosta o napredovanju odločali zadnji tekmi," je še dodal Fideršek.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.