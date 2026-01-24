Fideršek: V drugem polčasu smo pokazali, da se lahko borimo s Španci

Slovenija se je v lepo polnih Stožicah, pred več kot 8000 gledalci, ki so ustvarili izjemno kuliso, hitro znašla v težavah. Po manj kot minuti igre je po prekinitvi zadel Antonio Perez , v šesti minuti pa je vodstvo Špancev povišal Miguel Mellado , ki je bil po tekmi povsem zasluženo izbran za najboljšega posameznika obračuna.

"Prehitro smo prejeli zadetke. Oni so zadeli iz tistega voleja, drugi gol pa je posledica manjše napake v obrambi. Ne smemo dovoliti lahkih zadetkov. V prvem polčasu so imeli šest strelov, dosegli so štiri zadetke. To je tudi razlog, da je bilo v prvem polčasu 4:0," je slabšo predstavo Slovenije v prvih 20 minutah povzel Matej Fideršek.

Obračun je tako odločil slab prvi polčas, ampak sledilo je veliko boljše nadaljevanje. "Vedeli smo, da bo tekma s Španci zelo težka. Nekako smo si zamislili, da bi igrali tako kot smo v drugem polčasu. Takrat smo pokazali, da se lahko borimo s Španci in to je lahko popotnica za naslednji tekmi," je dejal Fideršek, ki je dosegel edini zadetek v drugem polčasu.