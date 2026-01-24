Naslovnica
Futsal

Fideršek: V drugem polčasu smo pokazali, da se lahko borimo s Španci

Ljubljana, 24. 01. 2026 06.00 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
S.V. J.B.
Matej Fideršek

Slovenska futsal reprezentanca je domače evropsko prvenstvo odprla s porazom proti Španiji (1:4), ki sodi med ožje favorite za naslov. Slovenci so prikazali dva različna obraza, premalo agresivno igro v prvem delu igre in precej boljšo predstavo v drugem polčasu, kar je po tekmi izpostavil tudi strelec edinega slovenskega zadetka Matej Fideršek.

Slovenija se je v lepo polnih Stožicah, pred več kot 8000 gledalci, ki so ustvarili izjemno kuliso, hitro znašla v težavah. Po manj kot minuti igre je po prekinitvi zadel Antonio Perez, v šesti minuti pa je vodstvo Špancev povišal Miguel Mellado, ki je bil po tekmi povsem zasluženo izbran za najboljšega posameznika obračuna.

"Prehitro smo prejeli zadetke. Oni so zadeli iz tistega voleja, drugi gol pa je posledica manjše napake v obrambi. Ne smemo dovoliti lahkih zadetkov. V prvem polčasu so imeli šest strelov, dosegli so štiri zadetke. To je tudi razlog, da je bilo v prvem polčasu 4:0," je slabšo predstavo Slovenije v prvih 20 minutah povzel Matej Fideršek.

Obračun je tako odločil slab prvi polčas, ampak sledilo je veliko boljše nadaljevanje. "Vedeli smo, da bo tekma s Španci zelo težka. Nekako smo si zamislili, da bi igrali tako kot smo v drugem polčasu. Takrat smo pokazali, da se lahko borimo s Španci in to je lahko popotnica za naslednji tekmi," je dejal Fideršek, ki je dosegel edini zadetek v drugem polčasu.

Didac Plana in Matej Fideršek
Didac Plana in Matej Fideršek
FOTO: Damjan Žibert

Slovenijo v ponedeljek čaka dvoboj z Belgijo, ki je s kar 4:0 nekoliko presenetljivo premagala Belorusijo. Morebiten poraz z Belgijci bi že lahko bil usoden, medtem ko bi Slovenija z zmago storila velik korak k napredovanju iz skupinskega dela.

Slovenska reprezentanca bo, tako kot na uvodnem obračunu, tudi na preostalih dveh tekmah računala na dodatno podporo s tribun. "Vzdušje je bilo zelo lepo. Upam, da bo tako tudi v prihodnje. Mislim, da bomo pokazali to, kar znamo. Nič še ni izgubljeno, vedeli smo, da bosta o napredovanju odločali zadnji tekmi," je še dodal Fideršek.

slovenija španija futsal fideršek

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Desno
24. 01. 2026 08.21
Lepo vas prosim.. Tako hvaljen je pred tekmo da sem že stavu na Slovenijo... Katastrofa.....
Odgovori
0 0
bibaleze
