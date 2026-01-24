Naslovnica
Futsal

Kapetan Osredkar: To nismo bili mi, to ni bila Slovenija

Ljubljana, 24. 01. 2026 20.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič S.V.
Igor Osredkar

"To nismo bili mi, to ni bila Slovenija," je razplet uvodnega srečanja domačega evropskega prvenstva v futsalu komentiral slovenski kapetan Igor Osredkar. Za Slovence je bil proti favorizirani Španiji usoden katastrofalen začetek. Prvi gol je padel po vsega 25 sekundah, ob polčasu pa je furija vodila že s štirimi zadetki prednosti. V nadaljevanju smo vendarle videli boljšo Slovenijo, končni izid 1:4 je postavil Matej Fideršek.

Načrt o strnjenem branjenju in držanju začetnega rezultata je padel v vodo, še preden se je tekma dobro začela. Španci so unovčili že svojo prvo priložnost.

"Ta hiter zadetek nas je postavil v težko situacijo. Španci so še dobili psihološko moč. Tukaj je bila rešitev res težka. Doživeli smo res težek prvi polčas," je poudaril selektor Tomislav Horvat.

Vse dvome o zmagovalcu so Španci razblinili v prvih 20 minutah. A še bolj kot visok zaostanek je v oči bodla bleda podoba Slovenije, ki energije s polnih tribun ni prenesla na igrišče.

Preberi še Slovenci v drugem delu pokazali boljši obraz in omilili poraz s Španci

"To ni Slovenija, to nismo mi, to niso naši karakterji. V garderobi smo se domenili, kako naprej. Pred tako publiko ne smemo igrati, tako kot smo," je bil neposreden slovenski kapetan Igor Osredkar.

V nadaljevanju je Slovenija vendarle zaigrala odločneje. Zavoljo visokega pokrivanja so Španci težje gradili svoje napade. Eno izmed sicer redkih napak nasprotnika je (na svojem 100. nastopu za reprezentanco) kaznoval Matej Fideršek.

"Mislim, da smo v drugem polčasu pokazali, kaj in kako. Da lahko igramo. Ta drugi polčas nam mora biti merilo za naprej," dodaja Osredkar.

Preberi še Fideršek: V drugem polčasu smo pokazali, da se lahko borimo s Španci

Ena redkih svetlih točk je bil vratar Marko Peček, ki je med polčasoma zamenjal Nejca Berzelaka, hitro zbral nekaj obramb in do konca ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

"Lahko bi se zgodilo, da bi nam Španci v drugem polčasu dali še kak gol in potem bi imeli v težavah dva vratarja. Naredili smo pravo potezo. Peček je ubranil, kot mora, in gremo naprej," meni Horvat.

Poraz proti prvim favoritom za naslov še zdaleč ni usoden. Četrtfinale si bo treba izboriti brez Jeremyja Bukovca, ki si je izpahnil ramo in že končal prvenstvo.

Jeremy Bukovec
Jeremy Bukovec
FOTO: Damjan Žibert

Naslednji izziv bo v ponedeljek razigrana Belgija, ki je s 4:0 nadigrala Belorusijo.

Slovenija - Belgija na Kanalu A in VOYO!
Slovenija - Belgija na Kanalu A in VOYO!
FOTO: 24ur.com
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
futsal slovenija španija osredkar horvat

