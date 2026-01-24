Kapetan Osredkar: To nismo bili mi, to ni bila Slovenija

Načrt o strnjenem branjenju in držanju začetnega rezultata je padel v vodo, še preden se je tekma dobro začela. Španci so unovčili že svojo prvo priložnost. "Ta hiter zadetek nas je postavil v težko situacijo. Španci so še dobili psihološko moč. Tukaj je bila rešitev res težka. Doživeli smo res težek prvi polčas," je poudaril selektor Tomislav Horvat.

Vse dvome o zmagovalcu so Španci razblinili v prvih 20 minutah. A še bolj kot visok zaostanek je v oči bodla bleda podoba Slovenije, ki energije s polnih tribun ni prenesla na igrišče.

"To ni Slovenija, to nismo mi, to niso naši karakterji. V garderobi smo se domenili, kako naprej. Pred tako publiko ne smemo igrati, tako kot smo," je bil neposreden slovenski kapetan Igor Osredkar.

V nadaljevanju je Slovenija vendarle zaigrala odločneje. Zavoljo visokega pokrivanja so Španci težje gradili svoje napade. Eno izmed sicer redkih napak nasprotnika je (na svojem 100. nastopu za reprezentanco) kaznoval Matej Fideršek. "Mislim, da smo v drugem polčasu pokazali, kaj in kako. Da lahko igramo. Ta drugi polčas nam mora biti merilo za naprej," dodaja Osredkar.

Ena redkih svetlih točk je bil vratar Marko Peček, ki je med polčasoma zamenjal Nejca Berzelaka, hitro zbral nekaj obramb in do konca ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. "Lahko bi se zgodilo, da bi nam Španci v drugem polčasu dali še kak gol in potem bi imeli v težavah dva vratarja. Naredili smo pravo potezo. Peček je ubranil, kot mora, in gremo naprej," meni Horvat. Poraz proti prvim favoritom za naslov še zdaleč ni usoden. Četrtfinale si bo treba izboriti brez Jeremyja Bukovca, ki si je izpahnil ramo in že končal prvenstvo.

Jeremy Bukovec

Naslednji izziv bo v ponedeljek razigrana Belgija, ki je s 4:0 nadigrala Belorusijo.

