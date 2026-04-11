Futsal

Slovenska futsalska vrsta izgubila proti Srbom

Laško, 11. 04. 2026 20.00 pred 17 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenska futsal reprezentanca

Slovenska futsalska reprezentanca je v Laškem odigrala prvo od dveh prijateljskih tekem s Srbijo, ki sodita v sklop priprav na jesenski cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2028. Izbranci selektorja Tomislava Horvata so danes izgubili z 1:4. S Srbi se bodo še enkrat na istem prizorišču merili v ponedeljek ob 16.00.

Slovenska vrsta, za katero je bila to 325. uradna tekma in 130. poraz, je tokrat morala priznati premoč reprezentanci, ki je nekoliko slabše uvrščena na evropski in svetovni lestvici.

Slovenska futsal reprezentanca
FOTO: Luka Kotnik
FOTO: Luka Kotnik

Čeprav so Slovenci imeli svoje, tudi zelo lepe, priložnosti, so Srbi hitro prišli do vodstva z 2:0 po zadetkih Lazarja Marinkovića v peti in Đorđeja Rosića v osmi minuti, v 16. pa zadeli še vratnico. V 17. minuti pa so se prvega gola le veselili tudi Slovenci, ko je mrežo tekmecev z volejem z roba šestmetrskega prostora zatresel Denis Kneževič. Novo lepo priložnost so imeli gostitelji 15 sekund pred koncem polčasa, ko je okvir vrat zadel Teo Turk.

V drugem polčasu gledalci dolgo niso videli spremembe izida, slabih šest minut pred koncem pa so Srbi izigrali slovenski obrambo, za 3:1 pa je nato iz bližine zadel Lazar Živanović. Luka Čop bi lahko tri minute in pol pred koncem lahko zmanjšal zaostanek, a je v dvoboju s tekmečevim vratarjem žogo poslal malo mimo vrat.

Žiga Čeh
Žiga Čeh
FOTO: Damjan Žibert

Toda tudi Srbi so še naprej ogrožali slovenska vrata in prek Marinkovića po kotu potrdili zmago z golom za 4:1. Pol minute pred koncem je na drugi strani Žiga Čeh zapravil še desetmetrovko za Slovenijo.

Na tokratnem seznamu selektorja so sicer Tilen Gajser (Gradec), Marko Peček (Dobovec), Adrijan Trstenjak (Dobovec), Teo Turk (Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Benjamin Tušar (Constract Lubawa), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Žiga Čeh (Bubamara Cazin), Luka Čop (Dinamo), Mihael Čop (Dinamo), Uroš Đurič (Omiš), Denis Kneževič (Uspinjača Gimka Zagreb), Alen Zgonc (Extrem), Jakob Rems (Siliko), Jure Suban (Siliko) in Lovro Trdin (Siliko).

4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
