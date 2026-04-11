Slovenska futsalska vrsta izgubila proti Srbom

Slovenska vrsta, za katero je bila to 325. uradna tekma in 130. poraz, je tokrat morala priznati premoč reprezentanci, ki je nekoliko slabše uvrščena na evropski in svetovni lestvici.

Čeprav so Slovenci imeli svoje, tudi zelo lepe, priložnosti, so Srbi hitro prišli do vodstva z 2:0 po zadetkih Lazarja Marinkovića v peti in Đorđeja Rosića v osmi minuti, v 16. pa zadeli še vratnico. V 17. minuti pa so se prvega gola le veselili tudi Slovenci, ko je mrežo tekmecev z volejem z roba šestmetrskega prostora zatresel Denis Kneževič. Novo lepo priložnost so imeli gostitelji 15 sekund pred koncem polčasa, ko je okvir vrat zadel Teo Turk.

V drugem polčasu gledalci dolgo niso videli spremembe izida, slabih šest minut pred koncem pa so Srbi izigrali slovenski obrambo, za 3:1 pa je nato iz bližine zadel Lazar Živanović. Luka Čop bi lahko tri minute in pol pred koncem lahko zmanjšal zaostanek, a je v dvoboju s tekmečevim vratarjem žogo poslal malo mimo vrat.