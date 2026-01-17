Naslovnica
Futsal

Slovenska futsalska vrsta na generalki za EP izgubila

Vrhnika, 17. 01. 2026 21.14 pred 29 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenija - Ukrajina

Slovenska futsalska reprezentanca je na Vrhniki odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred evropskim prvenstvom, ki bo med 21. januarjem in 7. februarjem v Ljubljani, Rigi in Kaunasu. Izbranci Tomislava Horvata so proti eni najmočnejših evropskih ekip Ukrajini izgubili z 0:2 (0:0).

Za selektorja Tomislava Horvata je bila to 60. tekma, začel pa jo je z Nejcem Berzelakom v vratih ter Igorjem Osredkarjem, Luko Čopom, Žanom Janežem in Nejcem Hozjanom v polju.

Ukrajinci, osmi na svetovni lestvici, so sicer začeli silovito, med drugim imeli na voljo tudi en protinapad s tremi igralci proti enemu, bili pa tudi blizu zadetku, ki ga je preprečil Jeremy Bukovec.

Ta je bil sicer tokrat član druge četvorke, v kateri so bili še Žiga Čeh, Teo Turk in Matej Fideršek, v tretji pa so bili Denis Kneževič, Uroš Đurić, Lovro Trdin in Jure Suban.

Slovenija, 21. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, je počasi vzpostavila ravnotežje in dosledno izpolnjevala naloge pred svojim golom, tako da sta ekipi na glavni odmor šli brez zadetkov.

V drugem polčasu je v slovenska vrata stopil Marko Peček, njegovi soigralci so si priigrali nekaj strelov, a se v 29. minuti znašli v zaostanku. Za Ukrajino je zadel Danjil Abakšin.

Slovenci so v lovu na izenačenje od 35. minute igrali z igralcem-vratarjem, v tej vlogi je bil Matej Fideršek, ob njem pa so bili Osredkar, Čop, Turk in Janež. Ukrajinski igralci pa so v 37. minuti izkoristili napačno podajo Slovencev, v prazno mrežo je za končnih 2:0 zadel Vladislav Pervijejev.

Slovenija in Ukrajina sta doslej odigrali sedem medsebojnih tekem, Slovenija je dobila eno, Ukrajina štiri, dve tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom.

"Ukrajina je po kakovosti podobna Špancem. Zato smo si želeli tako tekmo pred začetkom EP. Imamo že načrt za tekmo s Španci, naslednji dnevi bodo posvečeni prav nje. Morali bomo odigrati na visoki ravni, poleg tega se nam bo moralo vse 'poklopiti'. Danes se nam ni, upam, da se nam bo v petek. Danes smo imeli tekmo, zdaj bo ključna regeneracija, saj bomo morali tako reagirati tudi na EP, ko bomo imeli tretji dan tekmo. Nedelja bo dan za regeneracijo, pogovorili se bomo in pogledali posnetke. Videl sem veliko dobrih stvari. Moram pa priznati, da je Ukrajina odigrala na visoki ravni, zasluženo nas je premagala," je povedal selektor Horvat.

Kapetan Osredkar pa je dodal: "Takšne tekme, kot je bila današnja, so zelo koristne. Igrali smo z Ukrajino, ki je eden od favoritov na prihajajočem EP. Močnejšega tekmeca si ne bi mogli želeti. Videli smo, kakšna ekipa so: vrhunski posamezniki, vrhunski vratar. To je bil pravi test za nas."

Slovenci se sicer v teh dneh pred prvenstvom pripravljajo na Gorenjskem, svojo prvo tekmo na EP pa bodo igrali v petek v Stožicah proti Španiji. V skupini C bodo nato igrali še proti Belgiji in Belorusiji.

Na EP bo nastopilo 16 ekip, ki so razdeljene v štiri skupine. Prvi dve reprezentanci iz vsake skupine se bosta prebili v četrtfinale.

futsal slovenija ukrajina
