Futsal

Španija in Portugalska v prvem delu pokazali, zakaj sodita v sam vrh

Ljubljana, 30. 01. 2026 14.59 pred 16 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Španija

Na evropskem prvenstvu v futsalu se je v četrtek končal skupinski del, v soboto in nedeljo pa bodo na vrsti četrtfinalni obračuni. V teh žal ne bo Slovenije, bo pa večina drugih favoritov, vključno z dvakratnimi zaporednimi prvaki Portugalci, ki bodo nadaljevali z igranjem v Ljubljani. Na Kanalu A in VOYO bomo prenašali dve četrtfinalni tekmi, oba polfinala, tekmo za tretje mesto in finale.

Skupinski del sta kot edini s stoodstotnim izkupičkom končali prvi favoritinji prvenstva, Portugalska, ki je druga na svetovni lestvici, in tekmica Slovenije v skupini C Španija, ki je tretja. Obe sta pokazali najboljši futsal kljub nekaterim pričakovanim padcem v igri.

Portugalci so v skupini D premagali Italijo (6:2), Madžarsko (5:1) in Poljsko (3:2), Španci pa v skupini C Belorusijo (2:0), Belgijo (10:3) in Slovenijo (4:1), ki ji s tretjim mestom na koncu predvsem zaradi poraza v zadnjem krogu z Belorusijo ni uspelo priti iz skupine in do svojega osnovnega cilja pred prvenstvom.

Preberi še Drama v Stožicah se ni izšla po slovenskih željah

Španci so posebej dobro predstavo pokazali v zadnjem krogu, ko so v četrtek z 10:3 nadigrali Belgijo. Ta je kot 34. na svetovni lestvici zdaj najnižje rangirana četrtfinalistka, med osem se je prebila zaradi boljšega razmerja s Slovenijo in Belorusijo, ki sta sicer tudi zbrali po tri točke v skupini.

Preberi še 'Zelo nam je težko, ampak preprosto si nismo zaslužili'

Ob Portugalski, Španiji in Belgiji so si četrtfinale priigrale še Ukrajina (8. na svetovni lestvici), Francija (10.), Hrvaška (14.), Italija (16.) in Armenija (23.), izpadle pa so Gruzija (15.), Češka (17.), Poljska (19.), Slovenija (21.), Belorusija (25.), Madžarska (32.), Latvija (52.) in Litva (77.). Portugalska, Španija in Ukrajina pa so tudi edine, ki so v četrtfinalu igrale tudi na prejšnjem EP 2022. Še nikoli doslej se na EP v četrtfinale niso prebile le tri države, ki so med osem igrale tudi na predhodnem EP.

Je pa skupinski del ponudil večinoma razburljive predstave, tudi debitantke Litva, Latvija in Armenija so kazale konkurenčne igre. Armenci so celo dobili svojo skupino B. V tej so najprej presenetili favorizirane Ukrajince, ki so se v četrtfinale prebili z drugega mesta, nato pa še premagali Češko in remizirali z Litvo.

Preberi še Italija po tesnem obračunu kot zadnja v četrtfinale

V skupini A je svoje delo po pričakovanjih opravila Francija z zmagama proti Latviji in Gruziji ter remijem s Hrvaško. Francija ima v svojih vrstah tudi trenutno najboljšega podajalca turnirja Abdessamada Mohammeda s štirimi asistencami. Hrvaška si je drugo mesto in četrtfinale po uvodnih remijih zagotovila v zadnjem krogu z zmago nad Latvijci.

Omar Rahou
Omar Rahou
FOTO: Uefa

V skupinskem delu se je strelsko najbolj izkazal izjemni Omar Rahou, ki je pri šestih zadetkih (rekord prvenstev z 11 goli drži Rus Konstantin Jeremenko z EP-ja 1999), Italijan Julio De Oliveira je pri štirih, v igri za najboljšega strelca prvenstva pa s po tremi zadetki ostajajo tudi Portugalec Diogo Santos, Ukrajinec Danjil Abakšin, Hrvat Duje Kustura, Španca Mellado in Jose Raya ter Francoz Souheil Mouhoudine.

Portugalska - Belgija na Kanalu A in VOYO.
Portugalska - Belgija na Kanalu A in VOYO.
FOTO: 24ur.com

Četrtfinalne boje bosta v soboto ob 16. uri v Rigi začeli Francija in Ukrajina. Francozi bodo prvič igrali v četrtfinalu EP, a so nase opozorili s četrtim mestom na zadnjem svetovnem prvenstvu. Ukrajinci so bili vsaj pred turnirjem za mnoge glavni favoriti za Portugalsko in Španijo, na zadnjem SP so v boju za tretje mesto ugnali prav Francijo, sicer pa so bili na prejšnjem EP četrti, dvakrat pa tudi že srebrni (2001, 2003).

Hrvaška - Francija
Hrvaška - Francija
FOTO: Uefa

V soboto bo tudi drugi četrtfinale, in sicer ob 19. uri v Kaunasu. Tam se bosta srečali Armenija in Hrvaška. Armenci kot debitanti kažejo dobre predstave in se tudi po zaslugi zadetkov in igre Nikite Hromiha vse bolje kosajo z evropsko elito, Hrvati pa pogosto streljajo proti vratom tekmecev, v tem pogledu so bili v skupinskem delu peti s 124 poskusi (največ, 150, strelov je sprožila Ukrajina, Slovenija je bila z 81 predzadnja).

Nedelja pa bo prinesla še preostala četrtfinalna boja, oba bosta v ljubljanski dvorani Stožice. Ob 16. uri se bosta srečali Portugalska in Belgija. Vloga favorita je gladko na strani Portugalcev, ki po številu doseženih zadetkov na tem EP zaostajajo le za Španijo (14:16), blizu so sicer v tem pogledu tudi Belgijci z 11 goli, najboljšo uvrstitev pa imajo iz leta 1996, ko so bili tretji.

Četrtfinalna dvoboja med Portugalsko in Belgijo ter Španijo in Italijo bomo prenašali na Kanalu A in VOYO!

Ob 19.30 pa bo še obračun Španije in Italije. Španija je s sedmimi naslovi evropska rekorderka, tudi proti Italiji, ki ima sicer dva naslova, bo v vlogi favorita. Nazadnje je sicer do naslova prišla leta 2016, na zadnjih dveh prvenstvih pa je osvojila srebro in bron. Na dosedanjih 12 EP je vsakič prišla do stopničk, izjema je bil turnir leta 2003, ko je bila četrta.

Španija - Italija na Kanalu A in VOYO.
Španija - Italija na Kanalu A in VOYO.
FOTO: 24ur.com
futsal četrtfinale evropsko prvenstvo španija portugalska

