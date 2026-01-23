Uvodna tekma s Španijo razprodana, na voljo le še Poslovni klub

V Stožicah se obeta pravi futsal praznik in izjemno vzdušje na tribunah, ki bo zagotovo dalo dodatno moč slovenski futsal reprezentanci. Slovenski navijači so že večkrat dokazali, da znajo biti pomemben del zgodbe o uspehu.

Nogometna zveza Slovenije navijačem svetuje, da pohitijo z nakupom vstopnic tudi za preostali slovenski tekmi Uefa futsal Eura 2026 proti Belgiji in Belorusiji. Zanimanje je veliko, zato obstaja realna možnost, da bodo tudi te tekme kmalu razprodane. Vstopnice lahko kupite na tej povezavi.