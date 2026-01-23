Uvodna tekma s Španijo razprodana, na voljo le še Poslovni klub

V Stožicah se obeta pravi futsal praznik in izjemno vzdušje na tribunah, ki bo zagotovo dalo dodatno moč slovenski futsal reprezentanci. Slovenski navijači so že večkrat dokazali, da znajo biti pomemben del zgodbe o uspehu.
Nogometna zveza Slovenije navijačem svetuje, da pohitijo z nakupom vstopnic tudi za preostali slovenski tekmi Uefa futsal Eura 2026 proti Belgiji in Belorusiji. Zanimanje je veliko, zato obstaja realna možnost, da bodo tudi te tekme kmalu razprodane. Vstopnice lahko kupite na tej povezavi.
Poslovni klub doživetje
Za vse, ki želijo evropsko prvenstvo doživeti v ekskluzivnem vzdušju, je na voljo Poslovni klub ponudba, ki omogoča, da navijači tekmo doživijo v udobju in zasebnosti, ob vrhunski kulinariki ter izbranih brezalkoholnih in alkoholnih pijačah. Popolna kombinacija razgleda, udobja in odlične postrežbe.
Možen je nakup posameznega sedišča v loži po ceni 100€ (z DDV) ali najem celotne lože, ki sprejme med 9 in 15 gostov. Za dodatne informacije se obrnite na: hospitality@nzs.si
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.