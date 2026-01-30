'Zelo nam je težko, ampak preprosto si nismo zaslužili'

icon-chevron-right 1 39 icon-chevron-right Slovenija - Belorusija Luka Kotnik

Slovenija je na odločilni tekmi z Belorusijo povedla že po devetih sekundah igre z golom Jeremyja Bukovca. Sledil je preobrat Belorusov in povratek Slovencev z drugim golom Bukovca, ki je Sloveniji prinašal uvrstitev v četrtfinale.

A sledila je napaka, ki je našo izbrano vrsto drago stala, Belorusija pa se je veselila zgodovinske prve zmage na evropskem prvenstvu. Ta je bila sicer zgolj tolažilna nagrada brez tekmovalne teže za nadaljevanje prvenstva, saj sta iz skupine C napredovali Španija in Belgija.

Premalo drznosti, premalo sproščenosti

Ob tem pa se ni mogoče izogniti vtisu, da je Sloveniji v odločilnih trenutkih zmanjkalo razpoloženega posameznika, igralca, ki bi bil sposoben z eno potezo, z eno odločitvijo ali prebliskom tekmo nagniti na svojo stran. Nekoga v slogu belgijskega Omarja Rahouja, ki je na tem prvenstvu večkrat pokazal, kako dragocen je igralec, ki zna prevzeti odgovornost, ko je pritisk največji. Slovenija je imela kolektiv in podporo s tribun, a ni imela posameznika, ki bi v pravem trenutku "dotolkel" tekmeca.

Slovenska futsalska reprezentanca FOTO: Luka Kotnik

Na trenutke je bilo opazno tudi pomanjkanje drznosti. Igra je bila morda celo preveč kontrolirana, kot da bi se igralci bolj bali napake kot verjeli v odločilno potezo. Ironično pa jih bučna podpora lepo polnih Stožic ni ponesla, temveč prej obremenila. Namesto sproščenosti se je čutil krč.

Na tekmi z Belorusijo je v Stožicah, kjer se je zbralo skoraj šest tisoč vladalo imenitno vzdušje. FOTO: Luka Kotnik

Selektor iskreno: Slovenija si ni zaslužila četrtfinala

Slovenski selektor Tomislav Horvat je po tekmi brez olepševanja priznal, da si Slovenija napredovanja preprosto ni zaslužila.

Tomislav Horvat FOTO: Damjan Žibert

"Ko je v posesti žoge, je Belorusija izvrstna ekipa, to smo vedeli. Imeli smo svoje priložnosti, a jih v ključnih trenutkih nismo izkoristili. Na koncu smo zasluženo izpadli", je dejal Horvat in izpostavil psihološki pritisk, ki je po njegovem mnenju odločilno vplival na razplet. "Psihološki moment je bil zelo težak. Ta ekipa ni tista, ki igra sproščeno v takšnih situacijah. Ko nisi sproščen, se napake dogajajo. Imeli smo premalo sproščenih igralcev", je dodal.

Kapetan Osredkar: Nimamo si kaj očitati

Na drugi strani je kapetan Igor Osredkar na poraz gledal nekoliko drugače. "Razočarani smo, potrti, ampak to je šport. Mislim, da smo bili pravi. Dali smo vse od sebe", je poudaril Osredkar in zavrnil mnenje, da bi pritisk ohromil slovensko igro.

Kapetan Igor Osredkar FOTO: Luka Kotnik

Po njegovem mnenju je bila odločilna predvsem neučinkovitost v ključnih trenutkih. "V določenih situacijah žoga preprosto ni hotela v gol. Malo smole, to je to. Nimamo si kaj očitati", je dejal kapetan, ki je posebej izpostavil tudi vlogo občinstva. Žiga Čeh prav tako ni iskal izgovorov. "Če tekmo izgubiš, je šlo nekaj narobe. Prelahko prejeti zadetki, nerealizirane priložnosti, kakovost nasprotnika. Imeli smo dovolj situacij, da bi tekmo obrnili", je dejal in priznal, da je sproščenost Belorusije igrala pomembno vlogo. "Oni so igrali brez pritiska, mi pa žal premalo." Jeremy Bukovec, strelec dveh zadetkov, ki je kljub težavam z ramo stisnil zobe, je bil po porazu vidno razočaran. "Težko je karkoli pametnega reči. Od četrtfinala nas je ločil en gol. Ta cmok v grlu bo ostal", je priznal in dodal, da so priložnosti za izenačenje obstajale tudi v zadnjih minutah.

Slovenija je domače evropsko prvenstvo končala prej, kot si je želela. Na koncu so odločale malenkosti, ki na velikih tekmovanjih ločijo uspeh od razočaranja. Izpad v skupinskem delu domačega evropskega prvenstva je neuspeh, čeprav se je Slovenija znašla v izjemno zahtevni skupini s Španijo, Belgijo in Belorusijo.