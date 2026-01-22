Zgodovinska zmaga Armenije, ki je presenetila Ukrajino

Potem ko je v sredo debitantka na EP Latvija zmagovito začela svoje prvo EP z zmago nad Gruzijo v skupini A, je nepričakovano uvodoma do prvih treh točk prišla še ena debitantka Armenija. Ta je po zaslugi dveh golov Mihrana Dermenjana vzela mero Ukrajincem, ki so za mnoge ob Portugalcih in Špancih glavni favoriti prvenstva.

Mihran Dermenjan FOTO: Uefa

Armenci, 23. na svetovni lestvici, so bili tisti, ki so sprva dvakrat nevarno ogrozili vrata Ukrajincev, tudi pozneje streljali z vseh položajev in bili celo konkretnejši od Ukrajincev (osmi na svetovni lestvici), ki v prvih desetih minutah niso prav posebej namučili armenskega vratarja. So pa v zadnjih petih minutah prvega dela uprizorili pritisk in takrat sprožili večino od svojih 28 strelov (skupno 53:30 v strelih) v prvih 20 minutah. Nobeden pa ni bil dovolj dober za spremembo izida.

Mikola Mikitjuk je v uvodu drugega dela trikrat nevarno poskusil pri Ukrajincih, ki so spet pritiskali, to pa se jim je obrestovalo v 26. minuti, ko je z nizkim strelom od daleč zadel Vladislav Perviejejev. Nalet izbrancev Oleksandra Kosenka se je nadaljeval, streli so si sledili, Armenci pa so imeli težave že z iznosom žoge.

Kljub temu so v 30. minuti izpeljali lepo akcijo za izenačenje, po podaji Arsena Petrosova s peto z desne strani je na robu kazenskega prostora povsem sam ostal Dermenjan in zadel za 1:1. Ta gol je prekinil ukrajinsko prevlado, zatem sta bili ekipi malce bolj izenačeni.

V zadnjih treh minutah so spet igro prevzeli evropski podprvaki v letih 2001 in 2003, Armenci so bolj stavili na protinapade in dve minuti pred koncem je znova udaril nesporni armenski junak Dermenjan, ki je s peto preusmeril žogo v mrežo po strelu z leve strani za presenetljivo zmago požrtvovalnih Armencev. V petek bo na EP uvodni dan za skupino C, ob omenjenem obračunu Slovenije in Španije bo ob 17.30 še tekma med Belorusijo in Belgijo.

Futsal Euro 2026 na Kanalu A in VOYO FOTO: 24ur.com