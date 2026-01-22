Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Futsal

Zgodovinska zmaga Armenije, ki je presenetila Ukrajino

Kaunas, 22. 01. 2026 18.12 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Armenija

Armenska reprezentanca je s presenetljivo zmago začela evropsko prvenstvo v futsalu, ki ga gostijo Ljubljana, Riga in Kaunas. Armenci so v Kaunasu v uvodnem krogu skupine B dosegli zgodovinsko prvo zmago, potem ko so premagali Ukrajino z 2:1. Slovenija bo svoj prvi nastop opravila v petek ob 20.30 (Kanal A in VOYO) v Stožicah proti Španiji.

Potem ko je v sredo debitantka na EP Latvija zmagovito začela svoje prvo EP z zmago nad Gruzijo v skupini A, je nepričakovano uvodoma do prvih treh točk prišla še ena debitantka Armenija. Ta je po zaslugi dveh golov Mihrana Dermenjana vzela mero Ukrajincem, ki so za mnoge ob Portugalcih in Špancih glavni favoriti prvenstva.

Mihran Dermenjan
Mihran Dermenjan
FOTO: Uefa

Armenci, 23. na svetovni lestvici, so bili tisti, ki so sprva dvakrat nevarno ogrozili vrata Ukrajincev, tudi pozneje streljali z vseh položajev in bili celo konkretnejši od Ukrajincev (osmi na svetovni lestvici), ki v prvih desetih minutah niso prav posebej namučili armenskega vratarja. So pa v zadnjih petih minutah prvega dela uprizorili pritisk in takrat sprožili večino od svojih 28 strelov (skupno 53:30 v strelih) v prvih 20 minutah. Nobeden pa ni bil dovolj dober za spremembo izida.

Preberi še Horvatova zahvala Špancem, ki vračajo komplimente

Mikola Mikitjuk je v uvodu drugega dela trikrat nevarno poskusil pri Ukrajincih, ki so spet pritiskali, to pa se jim je obrestovalo v 26. minuti, ko je z nizkim strelom od daleč zadel Vladislav Perviejejev. Nalet izbrancev Oleksandra Kosenka se je nadaljeval, streli so si sledili, Armenci pa so imeli težave že z iznosom žoge.

Preberi še Legendarni Simeunović o skupini, pritisku in realnih možnostih Slovenije

Kljub temu so v 30. minuti izpeljali lepo akcijo za izenačenje, po podaji Arsena Petrosova s peto z desne strani je na robu kazenskega prostora povsem sam ostal Dermenjan in zadel za 1:1. Ta gol je prekinil ukrajinsko prevlado, zatem sta bili ekipi malce bolj izenačeni.

Preberi še Hrvati in Francozi za uvod v napeti tekmi igrali neodločeno

V zadnjih treh minutah so spet igro prevzeli evropski podprvaki v letih 2001 in 2003, Armenci so bolj stavili na protinapade in dve minuti pred koncem je znova udaril nesporni armenski junak Dermenjan, ki je s peto preusmeril žogo v mrežo po strelu z leve strani za presenetljivo zmago požrtvovalnih Armencev.

V petek bo na EP uvodni dan za skupino C, ob omenjenem obračunu Slovenije in Španije bo ob 17.30 še tekma med Belorusijo in Belgijo.

Futsal Euro 2026 na Kanalu A in VOYO
Futsal Euro 2026 na Kanalu A in VOYO
FOTO: 24ur.com
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
futsal ep armenija ukrajina

Delivec pravice na futsal Euru pojasnjuje razlike v primerjavi z nogometom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
9-letnik povzročil manjšo eksplozijo
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
zadovoljna
Portal
Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
vizita
Portal
Macronovo krvavo oko sprožilo vprašanja: strokovnjak pojasnil, kaj se dogaja
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
cekin
Portal
Minimalna plača se vse bolj približuje povprečni plači
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
moskisvet
Portal
Poročil se je s študentko
Vroča nosečnica jemlje dih
Vroča nosečnica jemlje dih
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
dominvrt
Portal
Drevo, ki pomaga Novaku Đokoviću zmagovati
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
okusno
Portal
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Izvrstna jed za hladnejše dni
Izvrstna jed za hladnejše dni
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469