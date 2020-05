Gabrovec negativno presenečen nad predlogom rebalansa proračuna za šport

"To je sicer moje osebno mnenje, saj bomo o tem govorili na četrtkovi seji izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije," je za STA dejal Bogdan Gabrovec. "Pričakovali smo, da bo po vseh obljubah in na nek način zavezah, ki so jih dali resorna ministrica Simona Kustec, drugi ministri ter sekretar za šport Marjan Dolinšek, šport ostal na prej dodeljenih 22,4 milijona evrov. Sicer se sedaj sklicujejo na sklep vlade iz 14. marca, da morajo zaradi epidemije koronavirusa po ministrstvih v proračunu znižati manj potrebne podstavke. Ne vem pa, kako so se na to odzvali na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,"je nadaljeval.

Predsednik strokovnega sveta Slovenije za šport Luka Steinerje po dopisni seji povedal, da so bila v predlogu Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) skoraj povsem črtana sredstva za investicije.

'Tudi neuradno vemo, da je bilo vse tisto, kar smo predlagali, vrženo v koš'

"Ta sredstva so tudi sredstva za šport, ki so bila že doslej zelo skromno odmerjena. To je slaba popotnica tudi za tretji paket, ki jih pripravlja vlada. Za to pa tudi neuradno vemo, da je bilo vse tisto, kar smo predlagali, vrženo v koš. Upamo, da temu ne bo tako," je pojasnil Gabrovec.

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je vladi že konec prejšnjega meseca poslal seznam 11 predlogov za pomoč športu in izvršni odbor OKS je izrazil pričakovanje, da bi bili vključeni v tretji protikrizni paket vlade za pomoč gospodarstvu.

"Sicer ostajajo obljube, da naj bi tri milijona tokrat odvzetih sredstev za investicije šport dobil v prihodnje ali pa v tretjem paketu ukrepov. Ne vemo, kaj se bo v resnici zgodilo," je še dodal Gabrovec.