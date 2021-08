Gajser zmagal v Latviji in povečal prednost v skupnem seštevku

Tim Gajser in Jeffrey Herlings sta prevladovala že v kvalifikacijah, kjer je bil prvi Nizozemec. Dirkača sta bila najbolj prepričljiva tudi v prvi vožnji, ko sta bila večinoma osamljena v ospredju. Gajser je začel na četrtem mestu, se že po enem krogu prebil mimo Španca Jorgeja Prada in Nizozemca Glenna Coldenhoffa, potem pa z nekaj sekundami zaostanka rutinsko vozil za Herlingsom na drugem mestu, res pa je, da tudi ni mogel razmišljati o kakšnem napadu na prvo. Na oddaljenem tretjem je vožnjo končal Italijan Antonio Cairoli.

V drugi vožnji je Gajser nekoliko slabše začel in se po startu znašel na šestem mestu. Po padcih Francoza Romaina Febvreja in Cairolija pa je prišel do tretjega mesta, vendar ni mogel mimo Prada in Herlingsa. Takšen vrstni red je ostal nespremenjen v drugi polovici vožnje.

Če bi ostalo pri tem vrstnem redu druge vožnje, bi slovenski dirkač končal na skupno tretjem mestu, zmagal pa bi Herlings.

A nato je Herlings prav v zadnjem krogu padel in zdrsnil na četrto mesto, to pa je povsem pomešalo vrstni red na vrhu. Gajser je namreč skočil na drugo, kar je pomenilo, da ima ravno dovolj točk za skupno zmago. V tej vožnji je sicer za Pradom in Gajserjem kot tretji končal Febvre.

Skupno je slovenski dirkač tako slavil s 44 točkami, z eno manj sta bila na drugem in tretjem mestu Prado in Herlings.