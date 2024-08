Garnbretova: Moram se spočiti, ampak Los Angelesa ne izključujem

Kako pa je zdržala psihični pritisk, ki ga je bila deležna pred finalnim plezanjem? Tako mediji kot ljudje so jo razglasili za absolutno favoritko. "Še sama ne vem, kako mi je to uspelo. Veliko pritiska je bilo, od medijev, navijačev, plezalne skupnost, navsezadnje pa sem sama nase polagala največ pritiska, ker sem si res želela osvojiti še drugo zlato medaljo. Tako, da ni bilo lahko," je priznala.

Po osvojitvi zlate medalje in na sprejemu za novinarje je dejala, da še ni povsem dojela, kaj točno se je zgodilo in da mora naprej sprocesirati vsa čustva in občutke, ki jih doživlja. Da se tudi danes še ne zaveda povsem, kaj je dosegla, razlaga Garnbretova. "Za zdaj še nisem imela pravega miru in časa zase, ker sem imela veliko obveznosti. V torek je bil sprejem v domačem kraju, tako da se še nisem imela časa zares usesti, morda še enkrat pogledati finalnega nastopa in se zares zavedati, kaj mi je dejansko uspelo," je povedala.

A hkrati je bila po eni strani pomirjena. "Ker sem dobro trenirala, eno olimpijsko izkušnjo sem že imela, eno zlato medaljo in sem šla v to tekmo lahko mogoče malo bolj sproščeno. Po drugi strani pa tudi nisem imela nobenih obžalovanj, bila sem najmočnejša kar sem kadarkoli bila in sem tudi sama sebi rekla, da moram odplezati samo tako, kot plezam na treningu in uživati tako kot zmeraj," je pojasnila.

Njen trener pravi celo, da ima nadnaravne sposobnosti soočanja s pritiskom. "Ko se poskušam še enkrat vživeti vase, v vse čez kar sem morala iti, se mi zdi še toliko bolj noro, da mi je uspelo. Ta pritisk doživljati in prenašati seveda ni najlažje, ampak res sem si želela to zlato medaljo in nekako mi takšnih trenutkih uspe pozabiti na publiko, pričakovanja in pritiske in se lahko osredotočim samo na sebe in to kar bom naredila," je povedala in dodala, da ji spopadanje s tem stresom po nekaj letih, ko je favoritka, ni več tako tuje.

"Olimpijske igre so konec koncev še vedno olimpijske igre. Vsi športniki govorimo, da moraš olimpijke igre vzeti kot še eno tekmo, ker se tako malo razbremeniš pritiska, ampak še vseeno so olimpijske igre na vsake štiri leta in torej štiri leta treniraš zato, da bi dosegel svoje sanje. Lahko ti uspe, lahko pa tudi ne. Na koncu imaš en poskus," pravi.