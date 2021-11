Gostovanje Cavaliersev je napoved lažjih dni za Maverickse

Zadnjih pet tekem ima seveda opombo, da so tri odigrali brez Luke Dončića, ki še vedno ni čisto brez bolečin v levem kolenu in gležnju. Vrača se tudi Jalen Brunson, tako da imajo Teksašani spet vodilna organizatorja igre. A njihova težava v soboto ni bilo slabo vodenje napada, pač pa razmehčana obramba, ki je Wizardsom dopustila 120 točk. Ko so Mavericksi ob koncu druge in začetku tretje četrtine strnili vrste, se je tekma nemudoma prevesila v njihovo korist, a so nato znova popustili in Washington je iz Teksasa prinesel pomembno zmago, ki jih je utrdila na tretjem mestu vzhoda. "Moštvo se še oblikuje, delamo na boljši obrambi, o tem se pogovarjamo. Razumeti moramo odgovornost vsakega v moštveni obrambi. Ne gre le za eden na enega. Če v tej ligi igraš eden na enega, boš na koncu prejel še več kot 120 točk," je bil jasen trener Jason Kidd.

Kot nov trener po dolgih letih Ricka Carlisla skuša spremeniti podobo moštva iz napadalnega stroja v bolj uravnovešeno ekipo. "V njej imamo dobre obrambne igralce, fante, ki so pripravljeni igrati trdo obrambo. Igrati telesno. Popraviti moramo majhne stvari, kakšno prevzemanje tu in tam, več moramo komunicirati," je razmišljal Maxi Kleber, eden od obrambnih stebrov Dallasa. Svetla točka je dober začetek Kristapsa Porzingisa, kljub hitrim težavam s hrbtom. Čeprav je proti Washingtonu v drugem polčasu nekoliko ovenel, pa se za zdaj zdi, da je na poti k eno svojih boljših sezon kariere. Mavericksi so doslej dobro igrali predvsem proti tekmecem s spodnjega dela lestvice, proti dobrim pa so pogosto odpovedali. Srečanje s Clevelandom naj bi bilo tako uvod v nekoliko lažja dva tedna, toda Cavaliersi še zdaleč niso mala malica, klub težavam s poškodbami, zaradi natrganega meniskusa levega kolena so za celo sezono izgubili Collina Sextona.

Še vedno imajo drugi del dueta Sexland, hitrega organizatorja igre Dariusa Garlanda, ki v povprečju na tekmo doseže slabih 19 točk. Novinec Evan Mobley je izpustil štiri tekme zaradi teđav s komolcem, a je še vedno v samem vrhu za nagrado novinec leta. V soboto je ob vrnitvi na igrišče Orlandu nasul 13 točk in pobral devet odbitih žog. Skoraj 211 centimetrov visoki center že v prvem letu v povprečju dosega 14,5 točke in 8,1 skoka na tekmo in kaže izjemno nadarjenost. Ob strani mu stoji še en velikan, Jarret Allen je s povprečjem 15,5 točke in 11,2 skoka na tekmo stroj za dvojne dvojčke. Z Laurijem Markkanenom so neprebojni veliki zid Clevelanda v obrambi, v napadu pa nenehna nevarnost okoli obroča. Skupaj s Kevinom Lovom in Rickyjem Rubiem, ki doživlja drugo mladost kot šesti mož s klopi, lahko presenetijo kogarkoli v ligi. Cavaliersi pa se po kalvariji ob odhodu LeBrona Jamesa vračajo k podobi spodobnega moštva z zanimivo prihodnostjo.