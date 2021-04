Grizzliesi skušajo na Floridi pogasiti zmagovalno vročico Heatov

Poraz proti Memphisu je preobrnil srečo Miamija, sledilo je še pet izgubljenih tekem in večino dobrega dela prejšnjih treh tednov je bilo zapravljenega. Podobno velja sedaj, prenovljeni Heati so se kljub težavam pri zadevanju z dobro obrambo zavihteli nazaj na peto mesto (pred srečanjem so bili izenačeni s četrto Atlanto). A v nestanovitni vzhodni konferenci, kjer je pet moštev sredi lestvice zelo blizu drug drugemu, tesno pa jim sledi še trojica, je vsak zdrs v igri kaznovan z globokimi padci. Zato je dobra igra ne samo proti Memphisu, ampak v četrtek proti oslabljenim Lakersom toliko bolj pomembna, saj ji sledi potovanje v Portland, Phoenix, Denver in Minnesoto. Pri čemer je prva trojica v vrhu zahodne konference, srečanje z Denverjem Nikole Jokića in Vlatka Čančarja pa bo sledilo naslednji večer po kosanju z razgretimi Sunsi. Celo soočenje s skromno Minnesoto ne bo lahko, saj bo četrta tekma v šestih dneh.

"Smo bolj zdravi, imamo več orožij," ugotavlja trener Eric Spoelstra, prvi strelec Jimmy Butler pa je dodal, da imajo "veliko fantov, ki lahko spravijo žogo v koš. To mi močno olajša delo, saj lahko podam odkritemu igralcu." Eden od njih je Victor Oladipo, ki še ni povsem pozdravil stare poškodbe, za zdaj pa prav tako še ni izpolnil pričakovanj, da bo sveža kri za nekoliko mlahav napad Miamija. V ponedeljek, slaba dva tedna po prestopu iz Houstona, je opravil šele prvi trening z moštvom. "Bilo je dobro, da sem videl, kako poteka delo v klubu, se bolj privadil na izdelane akcije, na njihovo oznanjanje na igrišču, se na sploh bolj udomačil s soigralci," je opisal izkušnjo. Pred tem je že odigral dve tekmi za moštvo, "takoj smo ga vrgli v začetno peterko, vanjo se je zelo dobro vključil. Njegov občutek za igro je izjemen," ga je pohvalil Spoelstra. Oladipo je v obeh tekmah zadel le pet metov v 21 poskusih, toda po besedah soigralcev se njegova prisotnost že pozna v igri. "Ne vem, če se zaveda, toda že samo način, kako premika žogo in je grožnja za obrambe, je olajšala pritisk na drugi igralce," je pojasnil veteran Andre Iguodala.



Prihod Oladipa pomeni manj igralnih minut predvsem za Gorana Dragića in Kendricka Nunna. Slovenski veteran pri skoraj 35 letih potrebuje nekoliko več oddiha, čeprav je hkrati še vedno željan dokazovanja in zmag. Na prvem srečanju z Memphisom sredi marca je imel težaven večer, zadel je le dva meta v enajstih poskusih, zato bo nocoj toliko bolj željan slab spomin prekriti z dobro igro. Miami je izgubil predvsem zaradi veliko bolj uravnotežene igre vseh Grizzliesov. Podobno so igrali v nedeljo, ko so odpravili Filadelfijo brez Joela Embiida, saj je kar sedem igralcev doseglo dvomestno število točk. "Lep pogled na statistiko, igrali smo dobro košarko Grizzliesov," je bil zadovoljen trener Taylor Jenkins. Memphis bo znova nastopil brez nekdanjega Heata Justisea Winslowa, ki je zaradi bolečin v desnem stegnu izpustil že štiri tekme.