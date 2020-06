Guvernerka Tokia prepričana: Olimpijske igre bodo varne

Juriko Koikeje v petek potrdila, da se bo potegovala za še en mandat, obenem pa izpostavila, da so se mestne oblasti zavezale, da bodo pripravile igre, ki bodo tudi znak zmage človeštva nad koronavirusom. Obenem je še enkrat potrdila, da bodo igre v svoji izvedbi skromnejše. V pogovoru za AFP je Koikejeva poudarila, da bo sama v projekt vložila 120 odstotkov energije, ni pa povedala, kako prepričana je, da se bo dogodek res odvil po načrtu.

Igre v Tokiu, ki bi morale biti na sporedu letos, so prve igre v zgodovini olimpizma, ki so prestavljene. Po vzoru drugih prireditev po zemeljski obli so bile prav tokijske igre med prvimi večjimi dogodki v svetu, ki so bile prestavljene, saj je novi koronavirus najprej prizadel Azijo.

Nov datum odprtja iger je 23. julij 2021, številni strokovnjaki po svetu pa opozarjajo, da leto dni morda ne bo dovolj, da bo virus res premagan in da so igre zato še vedno pod vprašajem, saj bo do takrat težko zagotoviti varnost udeležencev iger in obiskovalcev. Tokiu v prid šteje dejstvo, da se je Japonska z virusom zelo dobro spopadla. Do zdaj je v državi umrlo nekaj več kot 900 ljudi, našteli pa so skoraj 18.000 okužb. Kritiki japonskim oblastem sicer očitajo, da so izvedli relativno malo testiranj, zato je tudi število potrjenih okuženih nizko.

Koikejeva pa poudarja, da so se prebivalci japonske prestolnice zelo odgovorno odzvali na virus, posebej po aprilskem vnovičnem valu, seveda pa je prezgodaj napovedati razplet s krizo v svetu. Ne glede na razvoj dogodkov v Tokiu pripravljajo protikoronske ukrepe v času iger, trdno oporo pa imajo tudi v državnih oblasteh.