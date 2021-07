Hakimi je tudi uradno član PSG-ja

22- letni Achraf Hakimi je s Parižani podpisal pogodbo do konca junija 2026 in ob podpisu pogodbe za klubsko spletno stran dejal: "Počutim se zelo ponosno, da se mi je po igranju v Španiji, Nemčiji in Italiji ponudila priložnost igrati še v Franciji, za enega najboljših klubov na svetu. Komaj čakam, da spoznam soigralce ter navijače in da izkusim strast igranja na Parku Princev. Imam enake ambicije kot trenersko osebje in soigralci, dal bom vse od sebe, da dosežem to, kar se od mene pričakuje."

Hakimi je po Georginiu Wijnaldumu postal druga poletna okrepitev Parižanov. Po poročanju novinarja Fabrizia Romana je PSG-jev zdravniški pregled že opravil italijanski vratar Gianluigi Donnarumma, ki se je s francoskim klubom prav tako kot Hakimi dogovoril za sodelovanje do konca junija 2026. Njegov prihod bo oznanjen po končanem evropskem prvenstvu. Prav tako je blizu prestopa v Pariz španski branilec Sergio Ramos, ki naj bi v prihodnjih dneh opravil zdravniški pregled in podpisal pogodbo do konca junija 2023.