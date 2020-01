Hassan se je vrnil v Miami

Vse to pa pomeni, da ima Whiteside dodaten motiv občinstvu v Miamiju dokazati svojo vrednost. Še posebej, ker njegov naslednik Bam Adebayo, ki ga je v prejšnji sezoni izrinil iz prve postave, igra izvrstno in je resen kandidat za februarsko tekmo zvezdnikov. "Zabavno bo igrati proti H-ju. Občutek imam, da se bo prišel dokazati. Zato moramo biti pripravljeni, saj lahko vsak večer pokaže, kako dober je," je pred tekmo dejal Adebayo. Po njegovih besedah bo to prijateljski dvoboj, "ko si bil enkrat v garderobi Miamija, si vedno del družine, nikoli te zares ne pozabimo".

Po poletnem trgovanju in premikih igralcev smo v tej sezoni že doživeli nekaj vročekrvnih sprejemov, ko je domača publika z negodovanjem sprejela nekdanjega člana kluba. V Filadelfiji je žvižgaški orkester pospremil vsak dotik z žogo sedaj miamijevega Jimmyja Butlerja . Whitesidova selitev v Portland je bila del trgovske verige, ki je Butlerja pripeljala v Miami, center pa pravi, da se veseli vrnitve v nekdanjo domačo dvorano. "Čudno je igrati proti fantom, ki so bili nekdaj del tvoje ekipe, igrati pred navijači Heatov oblečen v drugačno majico. Na Miami me veže veliko spominov," je dejal Whiteside.

Blazersi so v petek prekinili serijo petih porazov z zmago nad Washingtonom, Miami je z mlačno predstavo v Orlandu zabeležil prvi poraz v letošnjem letu. Kar je sprožilo kritiko Butlerja, da se moštvo sooča s pomanjkanjem stalnosti v svoji igri, posebej v obrambi. "En dan jo igramo na treningu, en dan na tekmi in se že trepljamo, kako smo dobri," je dejal in poudaril, da je treba kopičiti dobre igre, ne pa si po treh dobrih reči, da si lahko privoščijo kakšno slabo. "Moramo imeti toliko dobrih iger zapored, kolikor jih le gre... To počno res dobra moštva, to počno moštva, ki so na vrhu vzhoda, ki so na vrhu zahoda," je dal vedeti soigralcem.

Prvi zvezdnik Miamija je znan po tem, da ni zadržan pri opozarjanju na napake soigralcev, zaradi česar se ga drži sloves nekoliko težavnega. Za zdaj se je odlično ujel z ostalimi Heati, posebej z Dragićem postajata tesna prijatelja. Klub je ta hip še vedno na odličnem tretjem mestu, a so se v zadnjem tednu pokazale razpoke v sicer zelo dobri igri.