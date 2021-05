Heati in Celticsi odločajo o razpletu svoje sezone

V tesnem prerivanju na vzhodu med klubi od četrtega do sedmega mesta ni več prostora za napake. Miami ima zmago manj od četrtih Knicksov in zmago več od sedmega Bostona. Če bo boljši le v enem od dveh merjenj moči s Celticsi, bo še vedno za njimi, saj bi ti s tesno januarsko zmago v zadnji sekundi imeli skupaj dve in prednost pred Floridčani. Ti so po lanskem nastopu v finalu pričakovali precej boljšo sezono, toda poškodbe in pandemijski protokol so jih nekajkrat drago stali, drugikrat so si sami s slabo igro nakopali boleče poraze. V misli pridejo srečanja proti Detroitu, Minnesoti, razredčenim Clippersom in Washingtonu, preden je dvojec Bradley Beal in Russel Westbrook začel igrati na povsem drugi ravni. Zmage na teh srečanjih bi jih sedaj uvrščale na udobno četrto mesto, tako pa jih ob koncu čaka trdo delo, za Bostonom sta na vrsti še prva Filadelfija in tretji Milwaukee.

Podobno vijugavo sezono imajo tudi Celticsi, v zadnjih treh tednih sta jih odločno potolkla Charlotte in v petek Chicago, izgubili so celo proti Oklahoma Cityju, kar je edina zmaga slednjih v aprilu in maju. Hkrati so premagali Phoenix, Denver, Milwaukee in Clipperse, tako da nikoli ni jasno, kakšno moštvo prihaja na igrišče. Pred srečanjem jih je udarila še novica, da so ostali brez drugega najboljšega strelca, Jaylen Brownzaradi zvina levega gležnja ne bo nastopil. Pri Miamiju je bil na listi poškodovanih Andre Iguodala, zaradi težave z levo stegensko mišico, a so nato iz kluba sporočili, da bo na voljo. Večja težava je odsotnost Victorja Oladipa, ki je za Heate odigral le štiri tekme, nato pa ob bolečem desnem kolenu odšel na dolgo bolniško. Dobra novica za Miami je vse boljša igra Gorana Dragića, lani enega od ključnih mož za pot do finala. Zdi se, da se je slovenski veteran otresel težav s poškodbami in je vse bližje odlični formi iz lanske končnice.