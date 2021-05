Heati pred domačim občinstvom upajo na preobrat v končnici

Morda bo spodbuda 17.000 domačih navijačev v dvorani American Airlines Arena pognala Heate, da Bucksi ne bodo ponovili začetni minuti z druge tekme, v katerih je ta Miamiju ušla iz rok, nato pa so jim do konca prve četrtine nasuli 46 točk in praktično odločili srečanje. V njem se je uresničilo opozorilo, da je Milwaukee veliko bolj nevaren s črte za tri točke, kot je bil na prvem, strelci Miamija pa so bili večinoma razglašeni. Najbolj v oči bode neučinkovitost Butlerja in Adebaya, prvi je v rednem delu sezone dosegal 21,5 točke, njegovo povprečje dveh tekem končnice je 13,5 točke, drugi je s povprečja 18,7 zdrsnil na 12,5 točke. Floridski center je v večeru, ko so Bucksi vladali pod obročema, s skoki pobral komaj tri žoge. "Veva, kaj morava narediti. Včasih se nekoliko izgubiva, ko skušava vse druge vključiti (v napad). Včasih moraš samo napasti, še posebej jaz," je Butler na svoj način priznal, da bo moral narediti precej več. Adebayo pa dejal, da ne potrebujejo spodbude, "odrasli možje smo, vemo, kaj moramo narediti."

Prvi tekmi tega nista pokazali, edini stalnici sta bila veterana Dewayne Dedmon, ki je v Miami prišel šele v začetku aprila in se nemudoma izkazal za posrečeno izbiro, in Goran Dragić. 31-letni center je bil v ponedeljek z 19 točkami celo najboljši strelec moštva. Ko je v drugem polčasu igral skupaj z Adebayom, Bucksi niso več tako zelo močno prevladali pod obročem, dosegli pa so le dve točki več od visoke postave Heatov. Drži, da je Milwaukee po plohi petnajstih trojk v prvem polčasu v drugem nekoliko olajšal pritisk, toda trener Erik Spoelstra je imel dodatno motivacijo, da razmišlja o novih postavitvah. Med njimi je vprašanje, ali Dragića, ki v letošnji končnici igra blizu ravni lanske, vrniti v prvo postavo. "To je odločitev trenerja," je dejal Slovenec, "moja naloga je ostati pripravljen in opraviti kar želi od mene." Spoelstra pravi, da ne gre toliko za postave na igrišču, ampak "moramo na moštveni ravni igrati bolje, zagotovo bolje kot smo v drugi tekmi." Podobno je Dragić, ki pri 35 letih bolj kot mlajši Heati čuti nujo po takojšnjem uspehu in je bil lani že tako blizu naslova prvaka, že po prvem porazu govoril, da morajo biti veliko bolj odločni.

Ponedeljek je prinesel primerjave z 2014, ko je San Antonio v finalu pometel z Miamijem, LeBron James pa se je zdel v zadnji peti tekmi povsem odsoten (nato je poleti prestopil v Cleveland). Zaskrbljeni navijači so se začeli spraševati, ali se nekaj podobnega dogaja z Butlerjem, ki je na drugi tekmi le desetkrat vrgel na koš. Skrbi je poglobilo razkritje pred začetkom končnice, da je imel prvi zvezdnik Miamija nekaj vročih pogovorov s trenersko zasedbo kluba s Floride. Zato bodo še toliko boj preučevali njegovo nocojšnjo igro in iskali sledove nezadovoljstva. Po drugi strani se krepijo ugibanja, ali bo ob morebitnem izpadu Clippersov, ki proti Dallasu Luke Dončića prav tako zaostajajo z 2:0 po dveh domačih porazih, nezadovoljni zvezdnikKawhi Leonard iskal nov dom. Ni skrivnost, da se z Butlerjem zelo dobro razumeta, z Adebayom pa bi lahko postali nova velika trojka Floride.