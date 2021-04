Heati pričakujejo prvi nastop novega zvezdnika Oladipa

"Imeli smo nekaj pogovorov prek Zooma, da smo mu predstavili in skušali pospešiti razumevanje našega sistema (igre). Je iznajdljiv veteran z visokim (košarkarskim) IQ-jem, zelo hitro bo doumel, kako in kaj," je napovedal trener Miamija Erik Spoelstra. Heati so v zadnjih dveh tekmah znova našli ključ svojega lanskega uspeha, čvrsto obrambo, s katero hromijo napad tekmecev. Po dveh porazih proti Indiani so jih tokrat prisilili h komaj 40-odstotnemu metu, ob čemer je bila njihova skromna 41-odstotna natančnost dovolj za zmago. "Zmaga je zmaga, kakorkoli že prideš do nje. Mislim, da smo opravili dobro delo in zaklenili obrambo. Zdaj je čas, da začnemo izvajati takšne igralne navade, to je bila za nas tekma končnice," Jimmy Butler dobljeni tekmi ni gledal v zobe. Podobno so v ponedeljek v New Yorku premagali Knickse, kljub komaj 36 točkam v prvem polčasu. Goran Dragić, ki počasi išče svojo napadalno formo, je proti Pacersom začel tekmo, nocojšnje srečanje bo pokazalo, kako bo prihod Oladipa premešal peterke.

"Moj prvi pogovor s trenerjem Rileyjem je bil o obrambi, obrambi, obrambi," je Oladipo razkril, o čem sta govorila s slovitim nekdanjim trenerjem in sedaj predsednikom kluba Patom Rileyjem. A naloga 28-letnega branilca, ki je letos dosegal povprečje 20,8 točke, 4,7 podaje in 5 skokov na tekmo, bo vsaj ravno toliko doseganje košev. "Takoj se bo zlil z moštvom in nam pomagal zmagovati … Jasno je, da bo dodajal točke na semafor. Pripravljen sem, da začnemo ples," je Butler navdušen nad novim članom moštva. Heati že nekaj tekem igrajo z veteranom Trevorjem Arizo, ki pravi, da še išče svoje mesto v napadu. "Skušam ugotoviti, kam sodim, najti svoj ritem, ugotoviti, kdaj vreči na koš. Še vedno sem med tem, da vodim napad ali pa da izpustim neoviran met na koš, ki bi ga drugače vrgel, če bi dovolj razumel (igro moštva). Obrambo igram z resnično dobrimi obrambnimi igralci, komuniciranje z njimi mi pomaga skozi (uvajanje)," je opisal svoje zlivanje z utečenimi akcijami.

Golden State bo zanimiva preizkušnja, saj se je v moštvo vrnil Stephen Curry, ki je pet tekem celil odrgnjeno trtico in proti okrepljenemu Chicagu prispeval 32 točk za zmago Warriorsov. "Je srce in duša vsega, kar počnemo," je poudaril njihov trener Steve Kerr. Curry še ni povsem pozdravil poškodbe, a se bo z njo ukvarjal med igro. "Ni bilo prijetno, a sem se prebil mimo nje. Ostal sem ogret, odmislil bolečino in samo igral," je dejal po srečanju. Kalifornijci bodo brez krila Erica Paschalla, toda krilni center Andrew Wiggins in krilo Kelly Oubre mlajšiter vse boljši novinec James Wisemanna položaju centra so ob Curryju dovolj velika grožnja za vsa moštva v ligi. Še posebej, ker ima Miami po odhodu Kellyja Olynyka precejšnjo praznino pod obročem, ko je na igrišču druga peterka. Novinec Precious Achiuwa še niha v igri, Spoelstra je proti Indiani poskušal s Srbom Nemanjo Bjelico. Tako lahko do naslednjega četrtka, ko mora klub zapolniti 14. mesto v postavi, pričakujemo aktivno iskanje velikega telesa na trenutno precej izropanem trgu košarkarske delovne sile.