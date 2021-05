Dragić pred tekmo s Filadelfijo: "Igram vse bolje"

Pozimi so bili zaradi koronavirusa močno razredčeni Heati v Filadelfiji na robu zmage, ki se jim je nato izmuznila v podaljšku, naslednje srečanje je prepričljivo pripadlo domačemu moštvu. Od takrat so 76ersi moštvo v vzponu, Miami je dolgo nihal v igri, ob koncu sezone se zdi, da so vendarle povezali niti in so v vse boljši formi. Od srede aprila so nanizali deset zmag in le trikrat izgubili, eden od porazov je bil proti Atlanti, ki ima sedaj na četrtem mestu prednost, če bodo sezono končali z enakim izkupičkom. Poleg tega Hawkse v preostalih tekmah čakata ne ravno prepričljiva Orlando in Houston. Tik za njimi je presenetljivi New York, kar pomeni, da morajo Heati v težkem zaključku sezone proti prvi Filadelfiji in tretjem Milwaukeeju igrati, kot da se je končnica že začela.

Spodbuda je zadnja tekma proti Celticsom, ko so drugi polčas odigrali brez Jimmyja Butlerja, potem ko je prvi zvezdnik dobil udarec v oko. Dragić je s parom trojk v zadnji četrtini Miamiju zagotovil dovolj prednosti, da so preživeli zadnji nalet Celticsov, ki ga je Slovenec odbil še z enim metom od daleč. Zdi se, da v pravem trenutku prihaja v zelo dobro formo. "Sezona je posebna, zame precej težka. Ni bilo časa za okrevanje, za priprave, za iskanje ritma. Sedaj se počutim dobro in igram vse bolje," je dejal pred današnjo tekmo s Sixersi. Butlerjev nastop je bil pred njo označen kot vprašljiv, čeprav po besedah trenerja Erika Spoelstrene gre za resnejšo poškodbo. Zagotovo pa je sezone konec za zimsko okrepitev Victorja Oladipa, ki zaradi težav s kolenom ni igral že tedne, sedaj pa je moštvo sporočilo, da odhaja na operacijo desne stegenske kite. Gre za isto tetivo, zaradi katere ni igral v drugi polovici sezone 2019 pri Indiani.