Heati proti Bucksom igrajo za peto mesto ob koncu sezone

Moštva na vrhu že nekaj časa preračunavajo, s kom bi se najraje srečala v uvodnem krogu končnice, zato je del navijačev Miamija upal, da se bodo v Milwaukeeju skušali izogniti vedno nevarnim Heatom in bodo srečanje odigrali z igralci s klopi. Še posebej, ker je prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo potožil, da se jih loteva utrujenost, v četrtek pa proti Indiani igral 35 minut. "Skušam prihraniti čim več energije," je dejal po tekmi. Toda Bucksi se še vedno borijo za drugo mesto v vzhodni konferenci, ki prinaša prednost domačega igrišča v drugem krogu. Poleg tega bo za počitek na voljo pet dni, ko bodo potekale dodatne kvalifikacije za sedmo in osmo mesto v obeh konferencah.

Lažje delo bodo prej imeli neposredni tekmeci Miamija Knicksi, ki se jutri srečajo z Bostonom. Tega čakajo kvalifikacije, zato bodo verjetno namenili počitek svoji prvi peterki. Lista poškodovanih je bila včeraj zvečer skoraj prazna, pri Miamiju je bil vprašljiv Kendrick Nunn, ki ima težave z levimi meči. Tako se obeta trda tekma, obe ekipi se ne samo borita za položaj, pač pa bosta tekmecu skušali pred končnico skrhati samozavest. "Nikogar nas ni strah," je bil po zmagi nad na vzhodu prvo Filadelfijo jasen Jimmy Butler.

Miami se je v petek okrepil z 22-letnim centromÖmerjem Yurtsevenom, ki je na štirinajstih tekmah v G-ligi dosegel povprečje 15,2 točke, 9,3 skoka, 1,5 podaje, in 1,4 blokade. Bolj kot dodatna moč za končnico se dogovor s Turkom zdi naložba v prihodnost, 213 centimetrov visoki igralec bo morda še eno odkritje odličnih oglednikov Miamija, ki vedno znova dokazujejo, da imajo izostren občutek za iskanje skritih talentov. Tako so izbrskali veterana Dewayneja Dedmona, ki je postal drugi center in kljub letu odsotnosti nemudoma okrepil igro. Prva pridobitev zimskega prestopnega roka Victor Oladipo je sicer izgubljen za to sezono in ga po operaciji desne stegenske tetive na igrišče ne bo vsaj do novembra ali pa še dlje, vprašanje, če v dresu Miamija.

A v moštu ne zeva luknja. Goran Dragić, Nunn in Tyler Herro so v pravem trenutku okrepili formo. Veteran Trevor Ariza je postal zanesljivo krilo s čvrsto obrambo in nevarnim metom od daleč, ki v napadu raztegne obrambno postavitev tekmecev, podobno, kot je to lani počel Jae Crowder. Srečanje z Milwaukeejem je tako dobra generalka za končnico, ki bo merila nabrušenost obeh ekip.