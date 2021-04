Heati so moštvo brez zmagovalne vročice

Goran Dragić (desno) in soigralci so Kyrieja Irvinga in Brooklyn pričakali po razočaranju treh zaporednih porazov.

Heati so izgubili že tri srečanja zapored, sodu je dno izbila slaba igra proti Minnesoti, moštvu z drugim najslabšim izkupičkom v tej sezoni. "Ne zaslužimo si zmag. Kadarkoli takšne ekipe vzamemo zlahka, v obrambi ne storimo tega, kar je potrebno, slabi smo kot celota, kot skupina, kot enota. To ni dobra košarka," je bil iskren Jimmy Butler. "Mislimo si, da smo tako dobro moštvo, potem useka resničnost in nas prizemlji. Tega sem vesel. Takšna je ta igra. Doma, v gosteh, ni važno, kdo je tvoj tekmec. Sprehodiš se v tekmo in misliš, da si krasen, da si dober, potem so zgodi to. Če tega ne bomo popravili, upam, da se nam bo dogajalo še naprej," je sprejel šok terapijo. Prvi zvezdnik Miamija je znan po tem, da ne izbira besed in je brutalno iskren s soigralci, kar mu je že prineslo težave v prejšnjih klubih. Na Floridi upajo, da bo njegove mera neizprosne ljubezni stresla garderobo na pozitiven način in v moštvo vlila novo mero energije in borbenosti. "Sami moramo najti rešitve. Ne vem, v katero smer bomo šli. Nikoli ne vem, kakšno moštvo bo zvečer prišlo na parket."

Vse več je vprašanj o obrambni taktiki trenerja Erika Spoelstre.Tekmeci naj bi po sprva učinkovitem nenehnem prevzemanju igralcev začeli to načrtno uporabljati in iščejo priložnosti, ko se nizki branilci znajdejo ob visokih centrih ali krilnih centrih, visoki igralci Miamija pa so daleč od obroča. To še posebej velja za njihovo drugo peterko, ko na igrišču ni prvega centra Bama Adebaya. Goran Dragić se letos otepa poškodb in ni lanski zmaj s klopi, ko je bil v ožjem krogu za najboljšega šestega igralca sezone. V zadnjih tekmah njegova učinkovitost močno niha, proti Minnesoti je zadel polovico metov, tri od petih za tri točke, proti svoji nekdanji ekipi iz Phoenixa le tri od enajstih metov, zgrešil je vseh sedem poskusov izza črte za tri točke. Prav tako ne pomaga, da letošnji zimski prestopi (še) niso prinesli želenih rezultatov. Nemanja Bjelica je zdrsnil povsem v ozadje, za Victorja Oladipase je zdelo, da je našel svojo vlogo v novem moštvu, ko je poškodba desnega kolena pod vprašaj postavila nadaljevanje sezone.