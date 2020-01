Heati želijo proti Spursom znova razpihati svoj žar

Vrnitev v varen prostor domače dvorane je priložnost za Miami, da strne vrste in se vrne na zmagovalno pot, s katere so zašli na neuspešnem izletu v New York. San Antonio nikoli ni lahek nasprotnik, a so veliko bolj ranljivi kot prejšnje sezone.

Bam Adebayo in Jimmy Butler sta osrednja zobnika košarkarskega stroja iz Miamija. FOTO: AP

Srečanje med Miamijem in San Antoniem se začne ob 1.30 po slovenskem času.

Heati imajo v areni American Airlines sedemnajst zmag in le en poraz, najbolje v ligi branijo domačo igrišče. Toda poraza proti Netsom in Knicksom, posebno zadnji, sta ne samo prvi zaporedno izgubljeni tekmi, ampak sta spomnila na lansko sezono nenehnih vzponov in padcev. "Nekajkrat smo se že rešili z izjemnimi zadnjimi četrtinami, tako v obrambi kot napadu. Toda zadnjih nekaj tekem nismo igrali dobre obrambe, napad je usahnil in tako dobiš takšne rezultate," je trener Erik Spoelstra opisal zadnje težave. MOŠTVI Tik pred polovico sezone se začenja kazati pravi značaj moštev, Miami pa mora pokazati, ali je dosedanji uspeh le začetni zagon, prijetno odstopanje od njihove prave vrednosti, ki ga bo bolj odločna igra tekmecev postavila na realna tla, ali pa so iz neopaznih delov v resnici sestavili celoto, ki lahko v končnici seže zelo visoko. Že serija tesnih zmag je kazala, da se lahko sreča hitro obrne, sedaj je postalo jasno, da imajo težave v obrambi in da prehitro izgubijo osredotočenost ob vodstvu proti na videz slabšim ekipam.

Trener Miamija Erik Spoelstra trdi, da ne razmišlja o spremembah v moštvu. FOTO: AP

Spoelstra je po torkovem treningu dejal, da se morajo vrniti k osnovam. "Vsak se trudi, da bi igral bolje. Skušamo postati bolj dosledni. Naša obramba še ni na ravni, ki jo želimo. Poudarek je na še," je opisal stanje duha. Po njegovih besedah si med vadbo ogledujejo posnetke tekem, iščejo prave rešitve in skušajo celotno moštvo dvigniti na višjo raven. Hkrati je podaril, da ne razmišljajo o spremembah sedanjih vlog igralcev. "Vsak mora svoje delo opraviti le malo bolje, dokazali smo, da to zmoremo." Obnovljena poškodba Justisa Winslowa je rešila vprašanje, kako ga vključiti nazaj v postavo, ter ponudila priložnost za novo vstajenje Jamesa Johnsona. Po tednih sedenja na klopi, ker je na priprave prišel povsem izven forme, se je vrnil z vso silo in bil na tekmi s Knicksi ena redkih doslednih svetlih točk. Njegova telesna igra je prišla v pravem trenutku za moštvo, ki ima težave v obrambi, s čvrstostjo svojih predstav na igrišču in včasih tudi z odločnostjo pri lovljenju odbitih žog. Klub je hkrati podpisal triletno pogodbo z novincem Chrisom Silvo, ki se mu tako ne bo treba več seliti med Miamijem in njihovim razvojnim moštvom Skyforce v Sioux Fallsu. "Resnično sem vznemirjen, še bolj se bom lahko posvetil delu in imel več priložnosti," je dejal 23-letnik iz Gabona. Prejšnja dvosmerna pogodba je namreč dopuščala le 45 dni igranja in treniranja za Heate. Podobno dvosmerno pogodbo so sedaj podpisali s krilom Kylom Alexandrom, ki v razvojni G ligi dosega v povprečju 10,6 točke in 9,1 skoka na tekmo.

Goran Dragić po New Yorku ni bil pretirano zaskrbljen. FOTO: AP