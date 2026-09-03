21-letni hokejist hrvaških korenin kolabiral na treningu: Možnosti za okrevanje ni

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Matthew Mayich je pred dnevi med treningom na kampusu univerze Arizona State nenadoma kolabiral, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico. Njegova družina zdaj skuša dobiti odgovore o okoliščinah, ki so privedle do zdravstvene tragedije 21-letnega športnika.

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Robert Carey je za časnik Arizona Republic dejal, da informacije, do katerih se je dokopal sam, kažejo, da se je Mayich med treningom soočal z resnimi težavami še pred samim kolapsom. "Bil je dezorientiran in imel težave precej prej, preden je padel skupaj," je povedal odvetnik. Po njegovih besedah mladi hokejist ni več zmogel izvajati vseh nalog, ki so jih od njega zahtevali med treningom.

Kritike na račun pogojev za vadbo

V pogovoru za agencijo Associated Press je Carey opozoril tudi na vremenske razmere tistega dne. Prepričan je, da pogoji niso bili primerni za tako zahteven trening na prostem, še posebej za športnike, ki se na tamkajšnje podnebje še niso povsem privadili. Trening je opisal kot izjemno naporen in fizično izčrpavajoč. Po njegovih navedbah je trajal več kot eno uro, nekateri športniki pa v tem času niso imeli niti počitka niti odmora za hidracijo.

Matthew Mayich FOTO: Twitter

"Edina dosedanja izjava univerze Arizona State je bila, da so bili trenerji in člani strokovnega štaba prisotni na treningu, s čimer želijo dokazati, da ni šlo za nič neobičajnega. To ne dokazuje ničesar. Pomeni le, da so predstavniki univerze stali tam in opazovali dogajanje, ki so ga sami organizirali," je bil kritičen Carey. Dodal je, da bo šele preiskava pokazala, ali so posamezni zaposleni na univerzi prepoznali nevarnost, v kateri naj bi se znašli študenti športniki.

Družina zahteva neodvisno preiskavo

Odvetnik družine je pozval univerzo, naj izvede neodvisno preiskavo dogodkov, ki so pripeljali do Mayichevega kolapsa. Na univerzi Arizona State so medtem sporočili, da bodo natančno preučili vse okoliščine incidenta.

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"Ne gre za preiskavo, v kateri bi že vnaprej sklepali, da je šlo nekaj narobe. Pregledujemo dejstva in skušamo razumeti okoliščine dogodka," je prejšnji teden dejal športni direktor univerze Graham Rossini.

Nadarjeni hokejist z obetavno prihodnostjo

Mayich je bil kanadski hokejist, ki je pred univerzitetno kariero štiri sezone igral za ekipo Ottawa 67's v ligi Ontario Hockey League. Preteklo sezono je preživel na univerzi Clarkson, pred sezono 2026/27 pa se je preselil na Arizona State.

Leta 2023 so ga v šestem krogu nabora lige NHL izbrali St. Louis Blues, vendar profesionalne pogodbe z moštvom nikoli ni podpisal. "Star je 21 let. Njegova družina je ob njem in hvaležna za podporo, ki jo je prejela od hokejske skupnosti ter Matthewovih soigralcev," je za Associated Press dejal Carey. Po navedbah družinskega odvetnika, ki jih povzema ameriška televizijska mreža FOX, je zdravstvena prognoza mladeniča najhujša možna. "Možnosti za okrevanje ni," je sporočil Carey.