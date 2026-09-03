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Hokej

21-letni hokejist hrvaških korenin kolabiral na treningu: Možnosti za okrevanje ni

Washington, 03. 09. 2026 10.38 pred 36 minutami 3 min branja 1

Avtor:
M.J.
Robert Carey

Športni svet je pretresla tragedija, povezana z mladim hokejistom Matthewom Mayichem, članom moštva Arizona State University in nekdanjim izborom kluba St. Louis Blues na naboru lige NHL. Po navedbah odvetnika njegove družine Roberta Careyja mladenič po kolapsu na treningu nima nobenih možnosti za okrevanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Matthew Mayich je pred dnevi med treningom na kampusu univerze Arizona State nenadoma kolabiral, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico. Njegova družina zdaj skuša dobiti odgovore o okoliščinah, ki so privedle do zdravstvene tragedije 21-letnega športnika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Robert Carey je za časnik Arizona Republic dejal, da informacije, do katerih se je dokopal sam, kažejo, da se je Mayich med treningom soočal z resnimi težavami še pred samim kolapsom. "Bil je dezorientiran in imel težave precej prej, preden je padel skupaj," je povedal odvetnik.

Po njegovih besedah mladi hokejist ni več zmogel izvajati vseh nalog, ki so jih od njega zahtevali med treningom.

Kritike na račun pogojev za vadbo

V pogovoru za agencijo Associated Press je Carey opozoril tudi na vremenske razmere tistega dne. Prepričan je, da pogoji niso bili primerni za tako zahteven trening na prostem, še posebej za športnike, ki se na tamkajšnje podnebje še niso povsem privadili. Trening je opisal kot izjemno naporen in fizično izčrpavajoč. Po njegovih navedbah je trajal več kot eno uro, nekateri športniki pa v tem času niso imeli niti počitka niti odmora za hidracijo.

Matthew Mayich
Matthew Mayich
FOTO: Twitter

"Edina dosedanja izjava univerze Arizona State je bila, da so bili trenerji in člani strokovnega štaba prisotni na treningu, s čimer želijo dokazati, da ni šlo za nič neobičajnega. To ne dokazuje ničesar. Pomeni le, da so predstavniki univerze stali tam in opazovali dogajanje, ki so ga sami organizirali," je bil kritičen Carey.

Dodal je, da bo šele preiskava pokazala, ali so posamezni zaposleni na univerzi prepoznali nevarnost, v kateri naj bi se znašli študenti športniki.

Družina zahteva neodvisno preiskavo

Odvetnik družine je pozval univerzo, naj izvede neodvisno preiskavo dogodkov, ki so pripeljali do Mayichevega kolapsa. Na univerzi Arizona State so medtem sporočili, da bodo natančno preučili vse okoliščine incidenta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ne gre za preiskavo, v kateri bi že vnaprej sklepali, da je šlo nekaj narobe. Pregledujemo dejstva in skušamo razumeti okoliščine dogodka," je prejšnji teden dejal športni direktor univerze Graham Rossini.

Nadarjeni hokejist z obetavno prihodnostjo

Mayich je bil kanadski hokejist, ki je pred univerzitetno kariero štiri sezone igral za ekipo Ottawa 67's v ligi Ontario Hockey League. Preteklo sezono je preživel na univerzi Clarkson, pred sezono 2026/27 pa se je preselil na Arizona State.

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Leta 2023 so ga v šestem krogu nabora lige NHL izbrali St. Louis Blues, vendar profesionalne pogodbe z moštvom nikoli ni podpisal.

"Star je 21 let. Njegova družina je ob njem in hvaležna za podporo, ki jo je prejela od hokejske skupnosti ter Matthewovih soigralcev," je za Associated Press dejal Carey. Po navedbah družinskega odvetnika, ki jih povzema ameriška televizijska mreža FOX, je zdravstvena prognoza mladeniča najhujša možna. "Možnosti za okrevanje ni," je sporočil Carey.

Razlagalnik

Nabor lige NHL je letni dogodek, na katerem moštva iz severnoameriške hokejske lige izbirajo pravice do mladih igralcev, ki so stari 18 let ali več. Namen nabora je zagotoviti uravnoteženost moči med klubi, saj imajo ekipe, ki so v pretekli sezoni dosegle slabše rezultate, večjo verjetnost za izbiro najbolj obetavnih mladih talentov. Ko klub igralca izbere na naboru, pridobi izključno pravico do podpisa profesionalne pogodbe z njim, kar mladim športnikom omogoča vstop v profesionalni hokejski svet.

Univerzitetni šport v ZDA, pogosto v okviru organizacije NCAA (National Collegiate Athletic Association), predstavlja visoko razvito stopnjo tekmovalnega športa, kjer študenti športniki hkrati opravljajo študijske obveznosti in tekmujejo za svojo univerzo. Ti programi so pogosto izjemno profesionalizirani, z vrhunskimi trenerji, objekti in medijsko pozornostjo. Za mnoge mlade hokejiste je igranje za univerzitetno moštvo ključna stopnica v razvoju, saj jim omogoča pridobivanje izkušenj in izobrazbe, preden se odločijo za profesionalno kariero v ligi NHL ali evropskih klubih.

Ekstremne vremenske razmere, kot sta visoka vročina in visoka vlažnost zraka, predstavljajo veliko tveganje za fizično zdravje športnikov, saj telo težje odvaja toploto skozi znojenje. Med intenzivno vadbo se notranja telesna temperatura hitro dvigne, kar lahko privede do toplotne izčrpanosti ali toplotnega udara. Če športnik ne prejema zadostne količine tekočine in elektrolitov za nadomeščanje izgubljenih snovi, se lahko pojavijo simptomi, kot so dezorientacija, vrtoglavica, mišični krči in v skrajnih primerih odpoved organov ali izguba zavesti, kar zahteva takojšnjo zdravniško pomoč.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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mr_green
03. 09. 2026 11.30
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