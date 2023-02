4-letnik ukradel šov slavnemu očetu

Petkov večer v mestu Sunrise na Floridi je bil rezerviran za spretnostne izzive zvezdnikov severnoameriške hokejske lige NHL. A vse je zasenčil komaj 4-letni Sergej Ovečkin, sin enega največjih hokejskih zvezdnikov vseh časov Aleksandra Ovečkina. Skupaj s kapetanom Pittsburgh Penguins Sidneyjem Crosbyjem in očetom so se zoperstavili kanadskemu vratarju Robertu Luongu, akcijo pa je zaključil štiriletnik.

Plošček mu je ob poizkusu preigravanja zletel med nogama vratarja, Sergej Ovečkin pa je gol proslavil v slogu slavnega očeta. Zgodbi 'napadalne trojice' so sodniki namenili perfektno oceno, v boju za zmago v izzivu protinapada pa so bili uspešnejši od zasedbe Boston Bruins in Davida Pastrnaka, napadalca Florida Panthers Matthewa Tkachuka in člana Toronto Maple Leafs Mitcha Marnerja. To ni bilo prvič, da je 4-letnik drsal, igral hokej, čeprav Aleksander Ovečkin v številnih intervjujih poudarja, da je hokej izključno sinova izbira. "Kar izbere, izbere. Ko je šele dobro shodil, je že pograbil palico. S soprogo imava celo video film, ko pri dveh letih potiska plošček, ga s palico dvigne in ujame. Niti izkušenim igralcem to vedno ne uspe," je dejal ruski hokejski zvezdnik. Za vse tiste, ki se že sprašujejo, ali bo šel sin po očetovih stopinjah so Američani že izračunali, da bo leta 2036 prvič priložnost, da se znajde na naboru, saj bo takrat dopolnil 18 let.