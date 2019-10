500. derbi skozi 'oči' jeseniškega in ljubljanskega kapetana

Dvorana Tivoli bo v soboto prizorišče 500. večnega derbija med hokejskima rivaloma iz Ljubljane in Jesenic. Spoštljiv mejnik, katerega začetek sega v leto 1954, ko je bila v Beogradu odigrana prva tekma med takratno Ljubljano (kasneje Olimpijo) in Jesenicami.

V letošnji sezoni so se hokejisti SŽ Olimpije in Sij Acroni Jesenic pomerili dvakrat, obakrat je bila uspešnejša ljubljanska zasedba. Prvič na blejski Poletni ligi (4:1), na finalu slovenskega pokalnega tekmovanja pa je bilo 8:4. Tokrat bo šlo za tekmo rednega dela Alpske lige, ki pa šteje tudi za državno prvenstvo.

"Gre za lepo številko, gre za tradicijo, želim si, da bi bil derbi nabito poln in želim si, da zmaga ostane doma. Tekma šteje dvojno, tako v Alpski ligi kot tudi za državno prvenstvo, hočemo se izenačiti po skupni številki,"je pred derbijem povedal kapetan zmajev Aleš Mušič.

Kapetan železarjev Andrej Tavželj pa pravi:"500 je res velika številka in biti del te tradicije in zgodovine je velika čast, upam, da ta derbi ne bo zadnji v moji karieri. Prihajajo mlajši fantje, veliko govorimo o emocijah, tudi na tekmi jih bo, fantje si veliko želijo in bo treba jih bo malce brzdati, da jih preveč ne poneseta publika in njihove prevelike želje.Želimo zmagati, ker imamo v tej sezoni težave s samozavestjo."