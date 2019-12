67-letni Putin na Rdečem trgu zabijal gole na hokejskem igrišču

Vladimir Putinje že vrsto let velik navdušenec juda in hokeja, ki ga tudi redno igra. Da je v dobri formi, je dokazal tudi v sredo zvečer, ko je na osmi božični izdaji hokejske tekme na moskovskem Rdečem trgu drsal in zabijal gole kot po tekočem traku. Putin je bil prva zvezda zmagovalne ekipe uradnikov, ki je premagala nekdanje hokejske igralce. Bil je 'igralec tekme', saj je ob zmagi z 8:5 prispeval več kot polovico zadetkov.