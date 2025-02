Prepričljiva poraza slovenskih klubov

Jeseničani so v skupini master, kjer ekipe igrajo za razvrstitev pred končnico, še drugič izgubili, prvič po rednem delu. Po porazu po podaljšku v Zell am Seeju in zmagi doma proti Rittnu so danes morali priznati premoč Cortini. Železarji so ostali brez doseženega gola. Domači so poskrbeli za trdno vodstvo, s po enim zadetkom v prvih dveh tretjinah in tretjim v 42. minuti. Piko na i pa so postavili tik pred koncem dvoboja za končnih 4:0. Jeseničani so ostali pri šestih točkah (dve bonus točki so prinesli iz rednega dela) in so na drugem mestu skupine. S 15 prepričljivo vodi Kitzbühel.



V skupini master je prvih pet ekip rednega dela, ki imajo že zagotovljeno končnico, igrajo le za čim boljšo uvrstitev in s tem prednost pri izbiri tekmecev v izločilnem delu sezone. Preostale ekipe, ki so redni del končale na mestih od 6 do 13, pa igrajo kvalifikacije v skupinah A in B. Celjani so za začetek dosegli dve zmagi v gosteh, proti Sisku in ekipi Unterland Cavaliers po kazenskih strelih, potem pa izgubili doma po kazenskih strelih z Bregenzerwaldom.



Z istim tekmecem so se pomerili še danes na njegovem terenu. Celjani so sicer povedli, toda gol Danila Carkovskega je bil tudi edini na tekmi in domači so do konca poskrbeli za preobrat. Celjani so ostali pri sedmih točkah in so zdrsnili na tretje mesto v skupini, pred njimi sta Sisak (9) in Bregenzerwald (8). Po končanem drugem delu se bodo po tri najboljše ekipe iz obeh skupin v medsebojnih dvobojih na izpadanje pomerile za še zadnje tri vozovnice za končnico. Celjani bodo naslednjo tekmo igrali v četrtek, ko bodo gostili Unterland Cavaliers, Jeseničani bodo ta dan gostili Kitzbühel.



Izida, Alpska liga:

- skupina master:

Cortina - Acroni Jesenice 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Felicetti 4., Toffoli 39., Alvera 42., Saha 57.

- kvalifikacijska skupina:

Bregenzerwald - RST Pellet Celje 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Lipsbergs 11., 16., Poschmann 43., Lebeda 53.; Carkovski 9.