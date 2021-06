Aktualni prvak iz Tampe izločil Carolino, Vegas do pomembne zmage

Hokejisti s Floride so doslej dvakrat osvojili Stanleyjev pokal – prvega leta 2004, drugega pa lani. Preboj med najboljše štiri je tlakoval zanesljivi vratar Andrej Vasilevski, ki je bil nepremagljiv na peti tekmi drugega kroga končnice v gosteh v dvorani PNC Arena v Raleighu. Šestindvajsetletnik iz Tjumena je z 29 obrambami "zaklenil" vrata Tampe ter odbil vse napade domačih hokejistov iz Severne Karoline. Rus je postal sploh prvi vratar v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL, ki je tri zaključne tekme vsake od zadnjih treh serij v končnici končal z zaklenjenimi vrati.

Svojo mrežo je ohranil nedotaknjeno tudi na šesti tekmi lanskega finala, na kateri je Tampa z 2:0 premagala Dallas Stars in osvojila naslov. Prav tako je zaprl vse poti do svojih vrat na šesti tekmi letošnjega prvega kroga končnice, ko so z zmago s 4:0 izločili zasedbo Florida Panthers. "V gosteh je vedno težko zmagati. In fantom lahko rečem samo–klobuk dol," se je svojim varovancem poklonil trener Tampe Jon Cooper. "V tej dvorani so dobili tri tekme, kar ni lahko. Zelo pomembne so izkušnje. Šli smo po tej poti, obstaja formula in potrebuješ prave igralce, ki lahko izpeljejo načrt. Ponosen sem nanje in ponosen sem na njihov trud."

Za Tampo sta zadela Brayden Pointin Ross Colton. Tampa je redni del sezone končala kot tretja najboljša ekipa osrednje skupine. Carolina je redni del končala na vrhu skupine, kar pa v končnici ne pomeni veliko. V boju vratarjev je Alex Nedeljković potegnil krajšo, zbral je 23 obramb, kar pa ni bilo dovolj.