Aktualni prvaki do tesne zmage v Las Vegasu

Hokejisti Floride so se z zmago proti Vegas Golden Knights s 3:2 malce odlepili od dna severnoameriške lige NHL. Panterji so z osmim parom točk v sezoni zdaj na 13. mestu vzhodne konference, medtem ko je vodilno moštvo New Jersey Devils po podaljšku doma izgubilo prvič v sezoni. Usodni so bili New York Islanders.

Florida sicer ni v tako slabem položaju, kot kaže lestvica lige, saj vodilno in zadnjeuvrščeno ekipo loči vsega devet točk. Panterji so točko oddaljeni od mest, ki vodijo v končnico, a so kljub temu le 13. ekipa vzhodnega dela razpredelnice. Danes so dvakratni zaporedni prvaki proti Vegasu vodili z 2:0 po golih Jesperja Boqvista v prvi in Brada Marchanda v drugi tretjini, v zadnji pa so pritisnili domači. Ti so v zadnjih 20 minutah prevladovali, Floridi dopustili le en strel proti vratom, a je ta našel pot v mrežo v igri s hokejistom več na ledu, ko je bil natančen Sam Reinhart za 3:1. Pred tem je za domače zadel Tomaš Hertl, Ivan Barbašev pa je postavil končni izid sredi zadnje tretjine.

Za goste je v vratih Sergej Bobrovski zbral 30 obramb, z golom in podajo se je izkazal veteran Marchand, z dvema podajama pa mladi branilec panterjev Donovan Sebrango. New Jersey je moral to sezono prvič priznati premoč pred domačimi gledalci. V Newarku je Mathew Barzal dosegel zmagoviti gol po 1:17 minute podaljška. To je bila osma zmaga otočanov, za vrage pa peti poraz. Domači so sicer povedli po dobrih dveh minutah po golu Tima Meierja, izenačil pa je Bo Horvat sredi druge tretjine. Nato je isti igralec prispeval še podajo za vodilni zadetek Kyla Palmierija tri minute pred koncem rednega dela. Na veselje domačih je pet sekund pred iztekom 60 minut zadel Simon Nemec, a to naposled ni bilo dovolj za zmago. Ilja Sorokin je za goste zbral 33 obramb, Jacob Markström pa 21 v vratih domačih.

V Edmontonu sta bila junaka zmage po podaljšku s 5:4 proti Columbus Blue Jackets s po dvema goloma branilec Jake Walman in kapetan Connor McDavid. Slednji je po 17 tekmah pri sedmih golih in 17 podajah za peto mesto na lestvici strelcev. Walman se je šele drugič na tekmah to sezono vpisal med strelce, v zadnji minuti zadnje tretjine pa mu je to uspelo s hokejistom manj na ledu. V podaljšku je nato Jack Roslovic dokončal preobrat domačih, ki so še v 54. minuti zaostajali z 2:4. Edmonton, v zadnjih dveh sezonah finalist, je na lestvici zahoda trenutno deseti in ima enako število točk kot Los Angeles Kings s slovenskim asom Anžetom Kopitarjem. Tudi na zahodu so razlike majhne, obe omenjeni moštvi za četrtim mestom zaostajata le točko. Kralji bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na sredo v gosteh proti Montreal Canadiens.

Najmanj tesen obračun večera so gledalci videli v Madison Square Gardnu. Domači New York Rangers so slavili s 6:3 proti Nashville Predators. Odločilna je bila druga tretjina, v kateri so domači dosegli tri zaporedne gole za vodstvo s 5:1. Gol in dve podaji je prispeval Alexis Lafreniere, dva gola Artemi Panarin, gol in podajo pa Vladislav Gavrikov. Gostom, ki so pri dnu zahoda, ni pomagal niti prvi "hat-trick" v karieri Matthewa Wooda. Liga NHL, izidi:

New Jersey Devils - New York Islanders 2:3 (podaljšek) New York Rangers - Nashville Predators 6:3 Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets 5:4 (podaljšek) Vegas Golden Knights - Florida Panthers 2:3