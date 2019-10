Aktualni prvaki iz St. Louisa v novo sezono krenili s porazom

Dvorana Enterprise Center v St. Louisu je bila svečano okrašena v čast hokejistom, ki so v prejšnji sezoni prvič v zgodovini prišli do končne zmage. Boston Bruinse so v finalu namreč premagali na odločilni sedmi tekmi.

Uvodni zadetek so domači dosegli že po 53 sekundah igre, na 2:0 pa so povišali v nadaljevanju prve tretjine. Gostje, prvaki lige NHL 2018, so prvič zadeli v 16. minuti, na 2:2 pa so izenačili v drugi polovici druge tretjine. V zadnjih dvajsetih minutah gledalci niso videli golov, zmagoviti zadetek za zmago gostov pa je v podaljšku dosegel Jakub Vrana.

Uvodni večer so bile na sporedu štiri tekme. Prvi zadetek v sezoni je že po 24 sekundah dvoboja med Ottawo Senators in Toronto Meaple Leafs dosegel Brady Tkachuk. Kanadski dvoboj je na koncu pripadel Torontu, ki je po zaslugi dveh zadetkov Austona Matthewsaslavil s 5:3.