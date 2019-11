Aktualni prvaki iz St. Louisa z zmago nad Tampo na vrhu zahoda

Hokejisti St. Louis Blues, ki so lani prvič v klubski zgodovini osvojili Stanleyjev pokal, dobro branijo naslov v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL, saj so najboljša ekipa zahodne konference. Tokrat so na domači ledeni ploskvi s 3:1 premagali zasedbo Tampa Bay Lightning in pokvarili vrnitev Pata Maroona, ki je lani St. Louisu pomagal osvojiti naslov, v rodno mesto.

Pred začetkom tekme je direktor Bluesov Doug Armstrong podelil Patu Maroonu, ki je poleti podpisal enoletno pogodbo s Tampo, šampionski prstan, poleg njega ga je dobil še poškodovani Vladimir Tarasenko. Maroona so domači gledalci sprejeli s stoječimi ovacijami in z gromkimi vzkliki podpore. "To je bilo res lepo od njih. Res smo bili tako jaz kot moja družina deležni toplega sprejema. Tega ne bom nikoli pozabil," je dejal Maroon. Tudi domači trener Craig Berubeje bil zadovoljen s sprejemom, ki ga je bil deležen Maroon. A s svojim nekdanjim igralcem vseeno ni govoril. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Vesel sem zanj. Bil je pomemben člen naše ekipe na poti do naslova in vsi ga imamo radi. A zdaj je pri drugi ekipi. Poslal sem mu kratko sporočilo in mu čestital," je bil iskren Berube. Najboljša igralca prvakov sta bila Oskar Sundqvist in David Perron, Jaden Schwartz je pet sekund pred koncem dodal še gol v prazno mrežo. Los Angeles Kingsi, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so tokrat počivali. Naslednja tekma jih čaka v noči na petek, ko bodo gostili vodilno ekipo pacifiške skupine Edmonton Oilerse. Liga NHL, izidi:

Buffalo Sabres - Minnesota Wild 1:4

Florida Panthers - Philadelphia Flyers 5:2

New Jersey Devils - Boston Bruins 1:5

Pittsburgh Penguins - New York Islanders 4:5 (po podaljšku)

Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens 5:2

Detroit Red Wings - Ottawa Senators 3:4

St. Louis Blues - Tampa Bay Lightning 3:1

Nashville Predators - Winnipeg Jets 1:2

Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes 2:4

Dallas Stars- Vancouver Canucks 6:1

Calgary Flames - Colorado Avalanche 2:3

Vegas Golden Knights - Toronto Maple Leafs 4:2

San Jose Sharks - Edmonton Oilers 2:5