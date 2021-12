Aktualni prvaki iz Tampe s precej sreče po podaljšku do zmage nad kralji

Mathieu Joseph je nato odločil tekmo manj kot minuto pozneje. Na robu prekrška je ukradel plošček in hitro sprožil napad dva na ena, ki ga je zaključil z uspešnim strelom za 18. zmago Tampe v tej sezoni in šesto na zadnjih sedmih tekmah.

Moštvi sta pred tem v rednem delu zadeli dvakrat. V prvi tretjini je za vodstvo Los Angelesa v 10. minuti zadel Drew Doughty, podajo je med drugim prispeval Kopitar, v 19. minuti pa je izenačil Victor Hedman. Gostje so nato povedli v prvi minuti druge tretjine prek Viktorja Arvidssona, a je Tampa znova izenačila. V 15. minuti druge tretjine je zadel Taylor Raddysh.

Los Angeles po porazu ostaja z izkupičkom 12 zmag, desetih porazov in petih porazov po podaljšku na šestem mestu pacifiške skupine. Kopitar in soigralci bodo naslednjo tekmo igrali v gosteh proti Florida Panthers v noči na petek.

Liga NHL, izidi:

Boston Bruins - Vegas Golden Knights 1:4

Tampa Bay Lightning - Los Angeles Kings 3:2 (po podaljšku)

(Anže Kopitar s podajo v 20 minutah igre).

Florida Panthers - Ottawa Senators 2:8

Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 6:1

Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 5:2

Detroit Red Wings - New York Islanders 2:1

Winnipeg Jets - Buffalo Sabres 2:4

Dallas Stars - St. Louis Blues 1:4

Colorado Avalanche - New York Rangers 4:2

Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs 1:5

Vancouver Canucks - Columbus Blue Jackets 4:3

San Jose Sharks - Seattle Kraken 1:3

Nashville Predators - Calgary Flames (prestavljena)

Minnesota Wild - Carolina Hurricanes (prestavljena)