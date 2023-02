Aktualni prvaki na gostovanju v Tampi 'slišali petardo'

Najvišjo zmago večera je dosegla ekipa Tampa Bay Lightning, ki je prvaka Colorado Avalanche odpravila s 5:0, Brandon Hagel je dosegel dva gola in podajo. Največ zadetkov so gledalci videli v New Yorku, kjer so domači Islandersi s 5:6 izgubili proti Vancouver Canucksom. Brock Boeser je bil z zadetkom in s tremi podajami prvo ime Vancouvra in tekme. Florida Panthers so s 4:1 odpravili San Jose Sharkse, Sam Reinhart je dosegel dva gola v drugi, Eric Staal pa v tretji tretjini. S 5:1 pa so zmagali Vegas Golden Knightsi v gosteh pri Minnesoti Wild. Za drugouvrščeno ekipo zahodne konference je Jack Eichel prispeval gol in podajo.