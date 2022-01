Aktualni prvaki nemočni v New Yorku, zmaga Pittsburgha nad San Josejem

Hokejisti New York Rangers so v severnoameriški poklicni hokejski Ligi NHL lažje od pričakovanj s 4:0 odpravili aktualne prvake Tampa Bay Lightning. Precej bolj zanimivo je bilo na obračunu med Pittsburgh Penguins in San Jose Sharks, ki so ga z izidom 8:5 dobili prvi. Za zmagovalno moštvo sta po trikrat zadela Bryan Rust in Evan Rodrigues. Za prvega je bil to peti "hat-trick" v najmočnejši hokejski ligi na svetu.

New York Rangers - Tampa Bay Lightning 4:0

Detroit Red Wings - Boston Bruins 1:5

Pittsburgh Penguins - San Jose Sharks 8:5

Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 4:2

Washington Capitals - New Jersey Devils 3:4 (podaljšek)

Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 4:5 (podaljšek)

Chicago Blackhawks - Calgary Flames 1:5

Arizona Coyotes - Dallas Stars (preloženo)