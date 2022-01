Aktualni prvaki osramotili Morske pse iz San Joseja

Ross Colton je zadel dvakrat, Alex Killorn in Steven Stamkos sta imela vsak gol in asistenco za Lightninge, ki so zmagali na sedmih od zadnjih devetih tekmah. Za Tampa Bay so zadeli še Brayden Point, Joseph Mathieu in Corey Perry. "Priti ven tako, že na naslednji tekmi, priti ven in imeti ta napor, imeti tak začetek, je bilo impresivno," je dejal Stamkos.

Lightningi so v petek izgubili proti Anaheimu s 5:1 in v San Jose prispeli šele po 2. uri zjutraj. Ekipa ni govorila o slabi igri prejšnji dan do sobotnega srečanja pred tekmo. "V tem položaju smo bili že prej. Nismo igrali po naših standardih in na naslednji tekmi smo dali vse od sebe." "Mislim, da imamo tako odlične voditelje v slačilnici, da ni treba veliko povedati," je dejal Colton. "Vsi samo vemo, da je to nesprejemljivo, da se to ne more zgoditi, ta sinočnji nastop."

Ryan McDonagh, Nikita Kučerov in Mihail Sergačev so imeli po dve podaji. Brian Elliott je za dvakratne branilce naslova Stanleyjevega pokala ubranil 15 strelov.