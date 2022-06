Aktualni prvaki se ne dajo: NY Rangers padli še drugič zapored

V drugi in tretji tretjini sta bila uspešna Nikita Kučerov in Steven Stamkos za vodstvo 3:0. Rangerji so dosegli tolažilni zadetek prek Artemija Panarina . Končni izid je zgolj devet sekund pred koncem postavil Ondrej Palat . Zmagovalec finala vzhodne konference se bo v velikem finalu za Stanleyjev pokal pomeril z ekipo Colorado Avalanche. Colorado je s 4:0 izločil Edmonton Oilers.

"Blokirali so veliko strelov. Naredili so prave stvari, da so zmagali," je dejal trener Rangersov Gerard Gallant. Tampa lovi zgodovinski dosežek, saj bi lahko postala prva ekipa v skoraj 40 letih, ki je trikrat zaporedoma osvojila Stanleyjev pokal. "Doma smo opravili dobro delo. Mislim, da, če se primerjamo z drugimi ekipami, veliko ekip igra bolje na domačem ledu," je dejal Gallant. "Tokrat sem bil razočaran, tudi igralci so bili. Toda še vedno imamo prednost domačega ledu, zato se moramo prepričati, da smo pripravljeni na naslednjo tekmo. Ta bo zelo pomembna za naše moštvo," je še dejal trener New Yorka.

"Postopoma postajamo boljši in mislim, da smo naredili nekaj zelo pozitivnih korakov," pa je dejal trener Tampe Jon Cooper. "Mislim, da nam počasi uspeva najti svojo igro. Zdaj moramo to le nadaljevati v New Yorku."

Liga NHL, končnica, finale vzhodne konference, četrta tekma, izid:

Tampa Bay Lightning - New York Rangers 4:1

(moštvi sta izenačeni 2:2).

* Opomba: moštvi igrata na štiri zmage.