Aktualni prvaki z Ovečkinom in Backströmom udarno vstopili v končnico

Hokejisti Washington Capitals so že na prvi tekmi končnice severnoameriške poklicne hokejske lige NHL proti Carolina Hurricanes pokazali, zakaj so branilci Stanleyjevega pokala, saj so najboljši takrat, ko to največ šteje. Nicklas Backström in Aleks Ovečkin sta skupaj dosegla tri zadetke iz prvih osmih strelov in popeljala gostitelje do zmage s 4 : 2.

Po izjemnem začetku branilcev naslova, ki so pred razprodano domačo dvorano povedli s 3 : 0 v prvi tretjini, je na sceno stopil komaj 19-letni novinec gostov, Andrej Svečnikov, ki je Carolino Hurricanes popeljal do vrnitve v zadnji tretjini na le gol zaostanka. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke A nato je Niclas Backström blokiral nekaj strelov v zadnjih minutah, vratar Braden Holtby je zbral 27 obramb in Washington je prvo tekmo prvega kroga končnice vzhodne konference dobil s 4 : 2. "Ni nas zagrabila panika. Le nadaljevali smo v svojem ritmu," je dejal Backström, ki je še tretjič v karieri na tekmah končnice lige NHL dosegel dva gola. "Čeprav so nas povsem zasenčili na ledu v strelih, smo vedeli, da tekme ni konec do zadnje sekunde. Gre za končnico, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo," pa je dogajanje po tekmi komentiral Aleks Ovečkin. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Naslednja tekma moštvi čaka v soboto, ko bodo imeli 'Capitalsi' priložnost, da v boju na štiri zmage povedejo z 2 : 0. Na vzhodu je bila v noči na petek na sporedu tudi tekma med Boston Bruinsi in Toronto Maple Leafsi, ki so na gostovanju zmagali kar s 4 : 1. Izkazal se je Mitch Marner, ki je za kanadsko ekipo zadel dvakrat, vratar Frederik Anderson pa je blestel s 37 obrambami. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Edini obračun prvega kroga končnice v zahodni konferenci je potekal med Calgary Flamesi in Colorado Avalanche, brez težav so ga s 4 : 0 dobili gostitelji, za katere je dvakrat zadel Matthew Tkachuk.



Liga NHL, končnica, prvi krog:

– vzhod:

Washington Capitals - Carolina Hurricanes 4 : 2

(Washington v zmagah vodi z 1 : 0);



Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 1 : 4

(Toronto v zmagah vodi z 1 : 0);



– zahod:

Calgary Flames - Colorado Avalanche 4 : 0

(Calgary v zmagah vodi z 1 : 0).