Aktualni prvaki z zmago začeli finale vzhodne konference

Carter Verhaeghe in Aaron Ekblad sta dosegla dva zadetka v prvi tretjini, vratar Sergej Bobrovskij pa je nizal odlične obrambe za panterje na poti do zmage.

A.J. Greer je dodal gol v drugi tretjini, Sam Bennett je dodal zadetek v tretji tretjini in izbrisal vse dvome o zmagovalcu. Tik pred koncem so gosti s Floride preko Eetuja Luostarinena povišali že na 5:1.

"Seveda radi zmagujemo," je po tekmi dejal Bennett in dodal: "Zato smo tukaj, zato smo vložili vse te ure truda. Zato počnemo težke stvari, ki so potrebne za zmago. To je zato, ker nam je tako všeč. V mislih imamo le en cilj in na to se bomo osredotočali ves čas."