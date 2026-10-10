Hokejski zmaji polni samozavesti po zmagi nad prvaki: Kandidati za naslov? Dolga je še ...

HK Olimpija Ljubljana je v Gradcu proslavila svojo tretjo zaporedno zmago na Štajerskem. Potem ko so Slovenci zapravili vodstvo 3:1, je Danec Nicolai Meyer v podaljšku z drugim golom tega večera odločil tekmo. Joshua Lawrence, prvi strelec lige ICE, je že prej v tekmi prav tako dosegel dva gola.
Zmaji so morali prvič letos odigrati dodatnih pet minut, v podaljšku pa so po golu Meyerja vpisali dve točki. Zdaj so pri petih zmagah ob treh porazih, na svojem računu pa imajo 14 točk in so zanesljivo v zgornji polovici lestvice. "Uf, pričakovano težka tekma v Gradcu. Vendarle gre za aktualnega prvaka lige in vedeli smo, da bo zelo zahtevno," je po peti zmagi v sezoni dejal čuvaj ljubljanske mreže Lukaš Horak, ki je na Štajerskem zbral 33 obramb.
"Mislim, da smo odigrali eno boljših, če že ne najboljšo tekmo v dosedanjem delu sezone. Vsaj kar se tiče ekipno. Bili smo disciplinirano in čvrsti v obrambi, kar je bilo nujno potrebno proti tako kakovostni zasedbi," je še opazil izkušeni 33-letni Čeh, ki je tudi slovenski reprezentančni vratar.
"Mi kandidati za naslov? Zgodaj je, gremo iz tekme v tekmo. Upam, da bomo rasli skozi sezono. Veliko je odličnih ekip v ligi, verjamem, da jih ima še nekaj podobne načrte," je po zmagi pred skoraj 3000 navijači v Gradcu (4:3), nekaj je bilo tudi ljubljanskih, še povedal Lukaš Horak.
Olimpija bo naslednji dve tekmi odigrala v Hali Tivoli, najprej v nedeljo proti Ferencvarosu, nato pa naslednji petek še proti vodilnemu Bolzanu.
Izid, 9. krog:
Gradec - Olimpija 3:4 (0:1, 1:0, 2:2; 0:1)
Lippitsch 37., Huber 51., Swaney 53.; Lawrence 1., 44., Meyer 47., 65.
- v podaljšku
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