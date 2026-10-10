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Hokej

Hokejski zmaji polni samozavesti po zmagi nad prvaki: Kandidati za naslov? Dolga je še ...

Gradec, 10. 10. 2026 10.53 pred 36 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Olimpija - KAC

Hokejska Olimpija je še tretjič zapored slavila v Gradcu. Ljubljanski oklepniki so aktualnega prvaka lige ICE tokrat ugnali po podaljšku (4:3), junaka zmage pa Kanadčan Joshue Lawrence in Danec Nicolai Meyer, ki sta graškim levom zabila po dva gola. Lawrence je celo najboljši strelec lige. Prispeval je že osem golov in šest podaj. V 10. krogu bodo Ljubljančani v nedeljo gostili madžarski Ferencvaros, ki je tokrat premagal Dunaj s 3:2. Šlo bo za družinski dan v Tivoliju.

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HK Olimpija Ljubljana je v Gradcu proslavila svojo tretjo zaporedno zmago na Štajerskem. Potem ko so Slovenci zapravili vodstvo 3:1, je Danec Nicolai Meyer v podaljšku z drugim golom tega večera odločil tekmo. Joshua Lawrence, prvi strelec lige ICE, je že prej v tekmi prav tako dosegel dva gola.

Lukaš Horak
Lukaš Horak
FOTO: HK Olimpija

Zmaji so morali prvič letos odigrati dodatnih pet minut, v podaljšku pa so po golu Meyerja vpisali dve točki. Zdaj so pri petih zmagah ob treh porazih, na svojem računu pa imajo 14 točk in so zanesljivo v zgornji polovici lestvice. "Uf, pričakovano težka tekma v Gradcu. Vendarle gre za aktualnega prvaka lige in vedeli smo, da bo zelo zahtevno," je po peti zmagi v sezoni dejal čuvaj ljubljanske mreže Lukaš Horak, ki je na Štajerskem zbral 33 obramb. 

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"Mislim, da smo odigrali eno boljših, če že ne najboljšo tekmo v dosedanjem delu sezone. Vsaj kar se tiče ekipno. Bili smo disciplinirano in čvrsti v obrambi, kar je bilo nujno potrebno proti tako kakovostni zasedbi," je še opazil izkušeni 33-letni Čeh, ki je tudi slovenski reprezentančni vratar. 

Lukaš Horak v dresu slovenske reprezentance na tekmi proti Kanadi.
Lukaš Horak v dresu slovenske reprezentance na tekmi proti Kanadi.
FOTO: Profimedia

"Mi kandidati za naslov? Zgodaj je, gremo iz tekme v tekmo. Upam, da bomo rasli skozi sezono. Veliko je odličnih ekip v ligi, verjamem, da jih ima še nekaj podobne načrte," je po zmagi pred skoraj 3000 navijači v Gradcu (4:3), nekaj je bilo tudi ljubljanskih, še povedal Lukaš Horak. 

Olimpija bo naslednji dve tekmi odigrala v Hali Tivoli, najprej v nedeljo proti Ferencvarosu, nato pa naslednji petek še proti vodilnemu Bolzanu.

Izid, 9. krog:
Gradec - Olimpija 3:4 (0:1, 1:0, 2:2; 0:1)
Lippitsch 37., Huber 51., Swaney 53.; Lawrence 1., 44., Meyer 47., 65.

 - v podaljšku

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hokej ice olimpija gradec

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