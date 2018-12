Aktulni prvaki iz Pittsburgha slavili proti Minnesoti

Lanski finalisti najmočnejše hokejske lige na svetu Pittsburgh Penguinsi in Vegas Golden Knightsi so v noči na petek gostili moštvi Minnesote oziroma New Yorka in bili uspešni z 2:1 oziroma s 4:2. Los Angeles Kings našega Anžeta Kopitarja so bili tokrat prosti.

Aktualni prvaki severnoameriške poklicne hokejske lige NHL Pittsburgh Penguins so na domači ledeni ploskvi v noči na petek gostili moštvo Minnesote Wild in jo po razburljivem dvoboju premagali s tesnih 2:1.



Podobno uspešni so bili drugi lanski finalisti, hokejisti Vegas Golden Nights, ki so prav tako na domačih tleh ugnali New York Islanderse s 4:2. Los Angeles Kingsi našega asa Anžeta Kopitarja tokrat niso igrali.



Patric Hornqvist (Pittsburgh Penguins) v boju z branilcem Minnesote Wild Gregom Peterynom.

Boston Bruins - Anaheim Ducks 3:1

Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 6:1

Philadelphia Flyers - Nashville Predators 2:1

Pittsburgh Penguins - Minnesota Wild 2:1

Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 1:4

Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils 2:1

Dallas Stars - Chicago Blackhawks2:5

Calgary Flames - Tampa Bay Lightning4:5 (po kazenskih strelih)

Arizona Coyotes - Montreal Canadiens1:2

Vancouver Canucks - St. Louis Blues 5:1

Vegas Golden Knights - New York Islanders 4:2

San Jose Sharks - Winnipeg Jets3:5



