Aleks Ovečkin z zadetkom v zgodovino lige NHL

Preostala gola Washingtona sta dosegla Jakub Vrana in T.J. Oshie, Braden Holtby je ustavil 20 strelov, Capitals so se veselili tretje zaporedne zmage in se izenačili z Islanders na prvem mestu metropolitanske skupine. "Njegova zmožnost doseganja golov in ustvarjanja napadalnih akcij je nekaj, česar sam še nisem videl na lastne oči. V ligi igrajo nekateri velikani hokeja, toda tako izrazitega strelca še nisem videl. Dokazuje, kako poseben igralec je," je bil poln hvale na račun Ovečkina Oshie.

Ena od sedmih tekem se je končala po podaljšku, na njej so se veselili igralci Buffala, ki so s 4 : 3 odpravili Pittsburgh. Junak tekme je bil Conor Sheary z dvema goloma, drugega je dosegel 49 sekund pred iztekom podaljška. Največ golov je padlo v New Jerseyju, kjer je domača ekipa s 3 : 6 izgubila proti Philadelphii. Travis Konecny in Sean Couturier sta zadela v razmaku 57 sekund ter Philadelphii pomagala do prednosti s 4 : 2 in zlomila odpor hudičev.

Le en gol manj je padel na obračunu med Winnipegom in Nashvillom, ki se je končal s 5 : 3. Winnipeg je nadoknadil dva gola zaostanka in na koncu slavil, eden od junakov tekme je bil novinec Kevin Hayes z golom in dvema podajama. Enak dosežek je uspel Blaku Wheelerju. Las Vegas je bil s 3 : 0 boljši od Anaheima, sedmi shutout je zabeležil vratar zlatih vitezov Marc-Andre Fleury, ki je zbral 34 obramb.

San Jose je s 4 : 3 ugnal Colorado, z dvema goloma se je izkazal povratnik po poškodbi Marcus Sorensen. Montreal je na krilih treh golov Joela Armia s 4 : 2 premagal New York Rangers. Carolina je s 5 : 3 ugnala St. Louis.

Izidi:

Buffalo Sabres- Pittsburgh Penguins 4 : 3 (podaljšek)

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 3 : 6

New York Islanders - Washington Capitals 1 : 3

New York Rangers - Montreal Canadiens 2 : 4

Carolina Hurricanes- St. Louis Blues5 : 2

Winnipeg Jets - Nashville Predators 5 : 3

Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 0 : 3

San Jose Sharks - Colorado Avalanche 4 : 3