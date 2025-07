Alex Petan je nova okrepitev Ljubljančanov

Olimpijo je okrepil Alex Petan , ki že vrsto let uspešno igra v ligi ICE. Petan lahko igra tako na poziciji centra kot tudi krila. "Ofenzivno je zelo konsistenten, v vseh ekipah lige ICE pa je spadal med vodilne igralce. Je borben, iznajdljiv in tehnično podkovan igralec," so zapisali pri Olimpiji.

Poleg nesporne kvalitete na ledu je Alex tudi emocionalno vezan na Slovenijo. Njegov oče je bil namreč Slovenec, rojen v Brežicah. Alexova dolgoletna želje je bila zaigrati v prestolnici domovine njegovega očeta. Kot zanimivost – njegovo srednje ime je Franc.

"Alexa Petana vsi, ki pobliže spremljamo ligo ICE, dobro poznamo. Je zelo iznajdljiv in konsistentno učinkovit igralec, ki se odlično znajde v različnih vlogah. Nezanemarljiv detajl je tudi, da smo z njim smo dobili igralca, ki igra z desno palico, s čimer smo uravnotežili to razmerje v ekipi. Pika na i pri odločitvi pa je bila njegova velika želja zaigrati za Olimpijo. Zaradi strasti in predanosti s katero se nam pridružuje, smo prepričani, da smo dobili več kot le kakovostnega igralca. Dobili smo energičnega vodjo na in ob ledu," je povedal direktor kluba Anže Ulčar.