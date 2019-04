Mojstrovina Traverse v podaljšku pahnila zmaje na rob prepada

Ljubljančani so na nedeljski tretji tekmi lahko videli, kako čvrsta ekipa je Pustertal; tekmeci so dolgo čakali na ljubljanske napake in jih, potem ko so imeli domači občutek, da po dveh tretjinah nadzirajo tekmo, v zadnji tretjini neusmiljeno kaznovali. A skoraj natančno isti scenarij se je ponovil dan kasneje, Olimpija pa se je znašla v zelo težkem položaju.

Pred nekaj manj navijači kot v nedeljo, a še vedno precej nad povprečjem obiska v sezoni, so domači na začetku imeli navidezno premoč, ki pa je bila jalova. Obenem pa so delali preveč napak, na srečo domače ekipe so ostale nekaznovane. V peti minuti je tako Teemu Virtalapo nasprotnem napadu zadel le okvir gola, pred koncem tretjine pa bi gostje po napaki Olimpije in še enem izgubljenem ploščku spet ušli v protinapad, a je gostujoči napadalec izgubil palico. Pred Žanom Usomje bilo večkrat nevarno kot pred Keithom Furlongom, a je za olajšanje v Tivoliju v 17. minuti poskrbel Nik Simšičz vodilnim zadetkom.

'Dvojček' Mušiča poskrbel za lepo prednost

Ko sta v 22. minuti nato odličen prodor z zadetkom kronala natančni podajalec Žan Jezovšekin spretni strelec Aleš Mušič, je imela Olimpija spet lepo prednost. A tudi nedeljsko opozorilo, da jo lahko hitro zapravi. Na drugi strani je Us še nekajkrat odlično posredoval, v trenutkih, ko so imeli domači igralca več in bi lahko prednost povečali, pa je spet sledil hladen tuš: po novi napaki v 36. minuti so gostje spet, tako kot na tretji tekmi, dosegli gol z igralcem manj. David Plankopa je pozneje zadel le okvir gola. A zadnjo besedo v tej tretjini so le imeli zeleno-beli. V izdihljajih tretjine so ob "power-playu" nevarno zapretili, plošček pa je nato prav v zadnji sekundi v mrežo spravil kapetan Mušič.

V zadnji tretjini so Ljubljančani sicer preživeli v nedeljo usodnih prvih 13 sekund, toda nato so se prehitro pomaknili v obrambo. Gostje so popolnoma zagospodarili na ledu (razmerje strelov 13-4), prva kazen za takšen preveč obrambni pristop pa je bil gol za znižanje na 2:3 deset minut pred koncem. A Pustertal seveda še ni odnehal, silovit pritisk na domače pa je obrodili sadove v 58. minuti, ko je ljubljanska zasedba dobila še en poceni zadetek in prvič v tem finalu je bil na sporedu podaljšek. Ta ni trajal prav dolgo, gostje so namreč že prvo pravo priložnost izkoristili in v 62. minuti postavili dobre temelje za skupno slavje v finalu. Peta tekma bo v sredo na terenu južnotirolske ekipe, morebitna šesta pa v petek spet v Ljubljani.

Alpska liga, finale, 4. tekma:

SŽ Olimpija ‒ HC Pustertal Wölfe 3:4* (1:0, 2:1, 0:2, 0:1) /1:3/

Simšič 17., Mušič 22., 40.; Gander 36., Helfer 50., Virtala 58., Traversa 62.

* - podaljšek

// - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1