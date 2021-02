Jeseničani v Celovcu podaljšali niz zmag

Jeseniški hokejisti so dosegli naslednjo zmago v nizu, ki je zdaj dolg že osem tekem, toda za uspeh v Celovcu so se morali nepričakovano potruditi. Položaj na lestvici je kazal jasen status favorita slovenski zasedbi, saj so železarji na lestvici regionalnega tekmovanja tretji, Celovčani pa predzadnji. A na ledu so se morali gostje po dobrem začetku potruditi, da so prišli do polnega izkupička.

Začetek je bil sicer odličen, saj je že v tretji minuti zadel Nejc Stojan. A pozneje gostje niso več našli poti do vrat Jakoba Holzerja, na drugi strani pa je na začetku drugega dela, ko so imeli domači na ledu igralca več, klonil tudi Žan Usv vratih Jeseničanov. Odločitev je tako padla šele v zadnji tretjini, v 46. minuti pa je za novo vodstvo železarjev poskrbel Jaka Sodja. Jeseničani so nato vendarle zadržali prednost in kljub poskusom domačih brez vratarja, ki je šel z ledu že več kot dve minuti pred koncem, niso dobili še enega zadetka. Zdržali so tudi 43 sekund igre 4-6, ko je bil izključen še Nik Širovnik.